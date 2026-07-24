Военный эксперт, основатель благотворительной организации "Реактивная почта" Павел Нарожный в беседе с 24 Каналом объяснил, как долго Украине необходимо сохранять нынешний темп ударов, чтобы Владимир Путин лишился возможности продолжать войну. Он также назвал две основные составляющие, без которых российский диктатор не сможет поддерживать боевые действия.

Замораживание фронта сыграет на руку Путину

На нынешнем этапе Украине важно не отказываться от инициативы и продолжать давление на Россию. Подобная возможность уже была в 2022 году после освобождения Харьковской и Херсонской областей, однако тогда дальнейшее наступление задержалось из-за нехватки помощи, боеприпасов и длительного формирования новых бригад. За это время российская армия успела подготовиться и перехватить инициативу.

Нам нужно оказывать максимальное давление и не соглашаться на замораживание войны в нынешнем состоянии. Мы получили инициативу на поле боя, и стратегически важно ее удержать,

– подчеркнул Нарожный.

Сейчас Силы обороны Украины остановили масштабное продвижение врага. Россияне продолжают оказывать давление на Донбассе, однако их успехи измеряются десятками метров в сутки, тогда как на других участках украинские подразделения постепенно улучшают свое положение.

Наступление врага имеет место, но оно микроскопическое – примерно 50–60 метров в сутки. Если смотреть на общий баланс, то мы освобождаем украинскую территорию: немного теряем на Донбассе, где давление наибольшее, но на других участках улучшаем свои позиции,

– пояснил военный эксперт.

Пауза в боевых действиях лишила бы Украину этого преимущества и дала бы российским войскам время перегруппироваться. Сохранить давление сейчас важно не только для ситуации на фронте, но и для дальнейших ударов по экономическим и военным возможностям России.

Удары по экономике могут лишить Путина денег

У Украины уже есть технологии, позволяющие системно наносить удары по российской экономике. После ударов по десяти крупнейшим нефтеперерабатывающим заводам часть предприятий остановилась или работает с ограничениями, а дефицит нефтепродуктов на внутреннем рынке России достиг примерно 30%. Страна, которая раньше экспортировала бензин и дизель, теперь вынуждена закупать их за рубежом.

Если мы сможем удержать этот темп от трех до шести месяцев, Путин, с экономической точки зрения, просто не сможет продолжать войну. Он не сможет воевать, потому что у него не будет на это денег,

– подчеркнул Нарожный.

Давление не ограничивается топливной отраслью. Удары по складам операторов онлайн-торговли и объектам агросектора нарушают поставки, уничтожают товары и наносят ущерб бизнесу. Когда последствия войны становятся заметными вдали от фронта, желающих подписывать контракты с российской армией также может становиться меньше.

Для продолжения войны Путину нужны две составляющие: деньги и люди, которые соглашаются подписывать контракт или не сопротивляются мобилизации. Когда они будут ежедневно видеть черные столбы дыма, как горит их экономика и исчезают товары в магазинах, моральный дух в тылу будет падать,

– пояснил военный эксперт.

Длительные удары по промышленности, торговле и топливной системе могут одновременно сокращать доходы Кремля и человеческие ресурсы, необходимые для пополнения российской армии.

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