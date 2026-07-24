Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний у розмові з 24 Каналом пояснив, скільки часу Україні потрібно зберігати нинішній темп ударів, щоб Володимир Путін втратив можливість продовжувати війну. Він також назвав дві головні складові, без яких російський диктатор не зможе підтримувати бойові дії.

Заморожування фронту зіграє на руку Путіну

На нинішньому етапі Україні важливо не відмовлятися від ініціативи та продовжувати тиск на Росію. Подібна можливість уже була у 2022 році після звільнення Харківщини та Херсонщини, однак тоді подальший наступ затримався через брак допомоги, боєприпасів і тривале формування нових бригад. За цей час російська армія встигла підготуватися та перехопити ініціативу.

Нам треба максимально тиснути й не погоджуватися на замороження війни в нинішньому стані. Ми отримали ініціативу на полі бою, і стратегічно важливо її втримати,

– наголосив Нарожний.

Зараз Сили оборони України зупинили масштабне просування ворога. Росіяни продовжують тиснути на Донбасі, однак їхні успіхи вимірюються десятками метрів на добу, тоді як на інших ділянках українські підрозділи поступово покращують своє становище.

Просування ворога є, але воно мікроскопічне – приблизно 50 – 60 метрів на добу. Якщо брати загальний баланс, то ми звільняємо українську територію: трохи втрачаємо на Донбасі, де тиск найбільший, але на інших ділянках покращуємо свої позиції,

– пояснив військовий експерт.

Пауза в бойових діях позбавила б Україну цієї переваги та дала б російським військам час перегрупуватися. Зберегти тиск зараз важливо не лише для ситуації на фронті, а й для подальших ударів по економічних і військових можливостях Росії.

Удари по економіці можуть позбавити Путіна грошей

Україна вже має технології, які дозволяють системно бити по російській економіці. Після ударів по десяти найбільших нафтопереробних заводах частина підприємств зупинилася або працює з обмеженнями, а дефіцит нафтопродуктів на внутрішньому ринку Росії сягнув приблизно 30%. Країна, яка раніше експортувала бензин і дизель, тепер змушена закуповувати їх за кордоном.

Якщо ми зможемо утримувати цей темп від трьох до шести місяців, Путін банально з економічного погляду не зможе продовжувати війну. Він не зможе воювати, бо в нього не буде на це грошей,

– наголосив Нарожний.

Тиск не обмежується паливною галуззю. Удари по складах операторів онлайн-торгівлі та об'єктах агросектору порушують постачання, знищують товари й завдають збитків бізнесу. Коли наслідки війни стають помітними далеко від фронту, охочих підписувати контракти з російською армією також може ставати менше.

Для продовження війни Путіну потрібні дві складові: гроші та люди, які погоджуються підписувати контракт або не чинять спротиву мобілізації. Коли вони щодня бачитимуть чорні стовпи диму, як горить їхня економіка і зникають товари в магазинах, моральний дух у тилу падатиме,

– пояснив військовий експерт.

Тривалі удари по промисловості, торгівлі та паливній системі можуть одночасно скорочувати доходи Кремля і людський ресурс, необхідний для поповнення російської армії.

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