Украина готова заморозить войну на нынешней линии фронта, – Зеленский
- Украинский президент заявил о готовности заморозить войну на нынешней линии фронта.
- В то же время он подчеркнул неприемлемость требования России вывести украинские войска из ключевых районов.
Несмотря на длительный и напряженный процесс мирных переговоров, достичь конкретных решений по завершению войны в Украине пока не удается. Чрезвычайно чувствительными являются вопросы территорий, в этом аспекте ни одна из сторон не соглашалась на компромиссы. Впрочем, президент Зеленский высказался относительно возможного замораживания войны по нынешней линии фронта.
В интервью для CNN он объяснил, насколько реальна эта идея, а также назвал основные условия такого сценария.
Возможно ли замораживание войны на нынешней линии фронта?
Президент заявил, что Украина готова рассмотреть вариант замораживания боевых действий по нынешней линии фронта. В то же время он отметил, что ВСУ не будут отступать из тех районов Донецкой области, которые остаются под контролем Киева.
Мы уже сказали, что готовы к компромиссу, чтобы заморозить пункты, где мы остаемся, эти места. Это замороженная линия разграничения. Мы к этому готовы,
– высказался Зеленский.
По его словам, Россия настаивает на том, чтобы Украина оставила примерно 20% территории региона, которую сейчас удерживает украинская армия, в частности так называемый "пояс крепостей". Речь идет о промышленных городах, а также ключевых железнодорожных и автомобильных путях, обеспечивающих оборону и логистику фронта.
Президент подчеркнул, что требование просто вывести войска является неприемлемым. Украина, отметил он, не может легкомысленно уступить собственную территорию после лет войны и больших потерь.
Если россияне или партнеры по диалогу с россиянами хотят просто вывести нашу армию из наших укреплений, то мы не можем быть такими, извините, дураками. Мы же не дети,
– высказался он.
Зеленский также акцентировал на ответственности перед людьми, которые остаются в этих городах, ведь там проживают около 200 тысяч человек, и вопрос их безопасности является принципиальным.
Как отметил глава государства, невозможно просто оставить этих граждан и сказать, что отныне они оказываются под властью России.
К слову, ранее экс-министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Юрий Костенко в интервью для 24 Канала высказал мнение, что возможное замораживание войны может создать серьезные проблемы для России, поскольку содержание многочисленной армии без активных боевых действий станет для нее обременительным и финансово, и социально.
Что происходит на фронте: последние новости
По имеющимся оценкам, украинские подразделения ежемесячно ликвидируют примерно 30 – 35 тысяч российских военных, что значительно превышает темпы пополнения личного состава армии страны-агрессора.
Как информируют аналитики Института изучения войны, несмотря на попытки сохранять интенсивность наступления на северном участке фронта и в Донецкой области, российские силы смогли достичь лишь ограниченных тактических результатов. В то же время украинская армия активизирует действия на южном направлении.
В частности главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что с конца января украинские силы вернули под свой контроль около 400 квадратных километров на Александровском направлении.