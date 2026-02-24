Украина готова заморозить войну на нынешней линии фронта, – Зеленский

Несмотря на длительный и напряженный процесс мирных переговоров, достичь конкретных решений по завершению войны в Украине пока не удается. Чрезвычайно чувствительными являются вопросы территорий, в этом аспекте ни одна из сторон не соглашалась на компромиссы. Впрочем, президент Зеленский высказался относительно возможного замораживания войны по нынешней линии фронта.

В интервью для CNN он объяснил, насколько реальна эта идея, а также назвал основные условия такого сценария.

Интересно Зеленский впервые показал свой бункер: как выглядит убежище президента

Возможно ли замораживание войны на нынешней линии фронта?

Президент заявил, что Украина готова рассмотреть вариант замораживания боевых действий по нынешней линии фронта. В то же время он отметил, что ВСУ не будут отступать из тех районов Донецкой области, которые остаются под контролем Киева.

Мы уже сказали, что готовы к компромиссу, чтобы заморозить пункты, где мы остаемся, эти места. Это замороженная линия разграничения. Мы к этому готовы,

– высказался Зеленский.

По его словам, Россия настаивает на том, чтобы Украина оставила примерно 20% территории региона, которую сейчас удерживает украинская армия, в частности так называемый "пояс крепостей". Речь идет о промышленных городах, а также ключевых железнодорожных и автомобильных путях, обеспечивающих оборону и логистику фронта.

Президент подчеркнул, что требование просто вывести войска является неприемлемым. Украина, отметил он, не может легкомысленно уступить собственную территорию после лет войны и больших потерь.

Если россияне или партнеры по диалогу с россиянами хотят просто вывести нашу армию из наших укреплений, то мы не можем быть такими, извините, дураками. Мы же не дети,

– высказался он.

Зеленский также акцентировал на ответственности перед людьми, которые остаются в этих городах, ведь там проживают около 200 тысяч человек, и вопрос их безопасности является принципиальным.

Как отметил глава государства, невозможно просто оставить этих граждан и сказать, что отныне они оказываются под властью России.

К слову, ранее экс-министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Юрий Костенко в интервью для 24 Канала высказал мнение, что возможное замораживание войны может создать серьезные проблемы для России, поскольку содержание многочисленной армии без активных боевых действий станет для нее обременительным и финансово, и социально.

Что происходит на фронте: последние новости