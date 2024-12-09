Зеленский заявил, что обсуждал с Трампом его намерения заморозить войну

Новоизбранный президент США Дональд Трамп, который уже в январе 2025 года займет свой пост, рассматривает возможность замораживания войны в Украине, развязанной Россией. По этому поводу высказался и украинский президент.

Владимир Зеленский высказал свою позицию по этому поводу в начале переговоров с лидером оппозиционного немецкого Христианско-демократического союза Фридрихом Мерцем в Киеве, передает 24 Канал.

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Что думает Зеленский о замораживании войны

Журналисты поинтересовались у Владимира Зеленского, соглашается ли Украина на замораживание войны и какие должны быть предусмотрены условия безопасности, чтобы наша страна согласилась на подписание мира, особенно на фоне того, что Дональд Трамп, скорее всего, выступает за прекращение огня на текущей линии боевого соприкосновения.

В ответ на это, глава государства отметил, что сейчас чрезвычайно важно регулярно поддерживать связь по этому вопросу с американской стороной. Не менее важной, по мнению украинского лидера, является разработка будущих шагов совместно с европейскими лидерами.

Когда мы говорим о замороженном конфликте, если между нами, то мы об этом говорили. Я сказал: что мы более чем кто-то в мире хотим окончания войны, и безусловно, дипломатически окончание войны принесет больше сохранения жизней, и мы хотим этого,

– заявил он.

По его словам, подобное он озвучивал во время встречи с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном на днях в Париже, однако российский диктатор Владимир Путин, как говорит украинский президент, не хочет завершения этой войны, поэтому его стоит принудить к подобному шагу.

"Заставить можно только, если Украина сильна. Украина сильна перед любой дипломатией – это сильная на поле боя армия, это пакеты с оружием и тому подобное. Это дальнобойные системы, безусловно и ATACMS, и Taurus, и Storm Shadow и Scalp - все это нам очень сильно нужно", – отмечает Зеленский.

Также, как говорит глава государства, Украине нужны гарантии безопасности, в частности приглашение в НАТО, несмотря на то, что сейчас наша страна не может там находиться. Для этого Владимир Зеленский выразил желание убедить еще пока действующего американского президента Джо Байдена согласовать это.