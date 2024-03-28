Однако, как заметил 24 Каналу военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, "замораживание" войны приведет к катастрофическим последствиям.
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Почему нельзя "замораживать" войну
Как отметил военный эксперт, "замораживание" боевых действий даст возможность противнику накопить оружие и технику, которую сейчас он производит, а также пополнить ряды российской армии.
Через полгода Россия будет готова к новому удару. Оккупанты соберут минимум 100 тысячное войско, которое Силам обороны Украины будет сложно остановить.
Если "заморозить" боевые действия на долгое время уровня "Минск-1" и "Минск-2", то есть на несколько лет, то можно считать, что Украины уже не будет,
– подчеркнул Свитан.
Россиянам нужно 3 – 5 лет, чтобы полностью восстановиться и создать серьезные войска для захвата всей Украины или начать движение в сторону стран Балтии.
И первый, и второй вариант для Украины является губительным. Поэтому никакого "замораживания" войны не будет. О чем неоднократно заявляло военно-политическое руководство страны.
Нельзя допустить повторения "Минских соглашений". Ведь тогда Украина потеряет не сотни тысяч людей, а миллионы.
Минский протоколСоглашение о временном перемирии в войне на Востоке Украины, достигнуто на переговорах в Минске 5 сентября 2014 года. В разработке и подписании мирного соглашения принимали участие представитель ОБСЕ Посол Хайди Тальявини, Второй Президент Украины Леонид Кучма, посол России в Украине Михаил Зурабов, Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.
Силы обороны в этом году смогут выполнить определенные боевые действия. С приходом F-16 украинские военные смогут провести наступление.
Что говорят в Украине о "замораживании" войны
- Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов отметил, что "замораживание" войны с Россией будет означать признание оккупации украинских территорий. Поэтому Украина никогда не пойдет на такой шаг. По его словам, россияне были бы очень рады "заморозить" все так, как есть сейчас, заставив Украину "признать захваченную территорию как российскую".
- Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк также отметил, что война в Украине никогда не будет "заморожена", она наоборот будет масштабироваться и Россия будет терять все больше денег. Несмотря на это, не факт, что страна-агрессор хочет "заморозки", а не "оперативную паузу", чтобы накопить силы и средства.
- Еще в начале января 2024 года президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз дал понять, что о "замораживании" конфликта с Россией не может быть и речи. Наша страна уже это проходила, поскольку после 2014 года были попытки заморозить войну на Донбассе. Однако в 2022 году Россия вернулась с полномасштабным вторжением.