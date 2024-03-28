Проте, як зауважив 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, "заморожування" війни призведе до катастрофічних наслідків.

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Чому не можна "заморожувати" війну

Як зазначив військовий експерт, "замороження" бойових дій дасть можливість противнику накопичити зброю та техніку, яку зараз він виробляє, а також поповнити ряди російської армії.

Через пів року Росія буде готовою до нового удару. Окупанти зберуть мінімум 100 тисячне військо, яке Силам оборони України буде складно зупинити.

Якщо "заморозити" бойові дії на довший час рівня "Мінськ-1" та "Мінськ-2", тобто на кілька років, то можна вважати, що України вже не буде,

– наголосив Світан.

Росіянам потрібно 3 – 5 років, щоб повністю відновитися та створити серйозні війська для захоплення всієї України або почати рух у бік країн Балтії.

І перший, і другий варіант для України є згубним. Тому жодного "замороження" війни не буде. Про що неодноразово заявляло військово-політичне керівництво країни.

Не можна допустити повторення "Мінських угод". Адже тоді Україна втратить не сотні тисяч людей, а мільйони.

Мінський протокол Угода про тимчасове перемир'я у війні на Сході України, досягнута на переговорах у Мінську 5 вересня 2014 року. У розробці та підписанні мирної угоди брали участь представник ОБСЄ Посол Гайді Тальявіні, Другий Президент України Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зурабов, Олександр Захарченко та Ігор Плотницький.

Сили оборони цьогоріч зможуть виконати певні бойові дії. З приходом F-16 українські військові матимуть змогу провести наступ.

Що кажуть в Україні про "замороження" війни