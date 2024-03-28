Проте, як зауважив 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, "заморожування" війни призведе до катастрофічних наслідків.
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Чому не можна "заморожувати" війну
Як зазначив військовий експерт, "замороження" бойових дій дасть можливість противнику накопичити зброю та техніку, яку зараз він виробляє, а також поповнити ряди російської армії.
Через пів року Росія буде готовою до нового удару. Окупанти зберуть мінімум 100 тисячне військо, яке Силам оборони України буде складно зупинити.
Якщо "заморозити" бойові дії на довший час рівня "Мінськ-1" та "Мінськ-2", тобто на кілька років, то можна вважати, що України вже не буде,
– наголосив Світан.
Росіянам потрібно 3 – 5 років, щоб повністю відновитися та створити серйозні війська для захоплення всієї України або почати рух у бік країн Балтії.
І перший, і другий варіант для України є згубним. Тому жодного "замороження" війни не буде. Про що неодноразово заявляло військово-політичне керівництво країни.
Не можна допустити повторення "Мінських угод". Адже тоді Україна втратить не сотні тисяч людей, а мільйони.
Мінський протоколУгода про тимчасове перемир'я у війні на Сході України, досягнута на переговорах у Мінську 5 вересня 2014 року. У розробці та підписанні мирної угоди брали участь представник ОБСЄ Посол Гайді Тальявіні, Другий Президент України Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зурабов, Олександр Захарченко та Ігор Плотницький.
Сили оборони цьогоріч зможуть виконати певні бойові дії. З приходом F-16 українські військові матимуть змогу провести наступ.
Що кажуть в Україні про "замороження" війни
- Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов наголосив, що "замороження" війни з Росією означатиме визнання окупації українських територій. Тому Україна ніколи не піде на такий крок. За його словами, росіяни були б дуже раді "заморозити" все так, як є зараз, змусивши Україну "визнати захоплену територію як російську".
- Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк також зазначив, що війна в Україні ніколи не буде "заморожена", вона навпаки буде масштабуватися і Росія втрачатиме дедалі більше грошей. Попри це, не факт, що країна-агресорка хоче "замороження", а не "оперативну паузу", щоб накопичити сили та засоби.
- Ще на початку січня 2024 року президент України Володимир Зеленський вкотре дав зрозуміти, що про "замороження" конфлікту з Росією не може бути й мови. Наша країна вже це проходила, оскільки після 2014 року були спроби заморозити війну на Донбасі. Однак у 2022 році Росія повернулася з повномасштабним вторгненням.