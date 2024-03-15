Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що така позиція після 2 років війни виглядає дуже дивно. Такі думки в Німеччині виникали й раніше, зокрема, там уже закликали Україну поступитись територіями.

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Війна буде не заморожена, а масштабована

Подоляк зазначив, що війна в Україні – це битва не за території, а за домінування. На Заході вже багато хто розуміє, до чого може призвести неправильне завершення війни в Україні. Зокрема, можна згадати заяви француженки пані Лепен.

Путін не буде зупинятись, ще раз підкреслюю, на тих територіях, які він вже окупував. Не заради цього він повністю обнулив свою репутацію, відмовився від багатьох перспективних бізнес-економічних зв'язків. Вийшов повністю з європейського ринку, принаймні, сировинного тощо,

– зауважив радник керівника Офісу Президента України.

Він додав, що Путіну не потрібна частинка Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Він мав іншу мету, глобальнішу. Однак можливості захопити великі міста, значні території в нього немає. Тому він і робить так, щоб його боялись у Парижі, Берліні тощо.

"Путін хоче, щоб боялись скрізь і давали йому можливість поводити себе так, начебто правил не існує. І тому війна буде продовжена, і війна буде набагато більш масштабнішою, і вона буде мати багато розгалужень, і набагато більше грошей Росія буде витрачати", – наголосив Подоляк.

За його словами, через це в Європі постійно будуть конфлікти, які наростатимуть. Будуть прямі війни, будуть теракти. Наприклад, пані Лепен це вже зрозуміла, бо одна справа гратися в політику й отримувати певну вигоду від Росії, а інша справа – коли до тебе додому прийдуть, щоб убити тебе та твоїх співгромадян.

Росії не потрібне замороження війни

Як зазначив Подоляк, йому не хочеться, щоб Європа пережила цей досвід. Однак для цього їй треба виконати певну роботу. Це не лише робота в Україні, яка безперечно воює за свою територію. Захід має ввійти сюди в повному обсязі, щоб захистити себе та своє майбутнє.

От ти хочеш заморозки конфлікту, а хто тобі сказав, що Росія хоче заморозки конфлікту? Не оперативну паузу? Оперативну паузу вони хочуть, безумовно. Для того, щоб переоснастити армію, виконати роботу над помилками, накопичити додатковий ресурс. А саме заморозки конфлікту. А хто вам сказав, що Росія готова на це?,

– підкреслив радник керівника Офісу Президента України.

Росія не погодиться, умовно, залишити собі місто Генічеськ, бо саме заради нього починали війну. Подоляк сказав, що росіянам треба Одеса, Харків тощо. Тому для радника керівника Офісу Президента України дуже дивно, що говорять про замороження конфлікту, бо Росія не зупиниться, не програвши.

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