Президент України переконаний, що кремлівський диктатор повністю втратив зв'язок з реальним світом. Путін не полишив своїх цілей і наразі зацікавлений лише у повній руйнації України.

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Коли запитують, які цілі в Путіна… Він – неадекватна людина. Перша ціль його – це руйнація будь-яким методом України і всього живого, що в Україні є… У нього цілі незмінні – це руйнація нашої держави, нашої незалежності. Це факт. Він далі хоче руйнувати все. Це його найголовніша ціль. Він навіть не знає, чим це закінчиться. Найголовніше для нього – щоб держава не вижила,

– сказав Зеленський.

Прикладом неадекватності Путіна є й останні події в Україні, коли росіяни 6 березня завдали ракетного удару по Одещині. Саме там в цей час перебувала делегація Президента України та Прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса.

"Коли у нас війна і коли у нас лідер Греції, чи лідер будь-якої держави знаходиться, і ти, неважливо, яка у тебе ціль, але ти робиш небезпечні кроки і потрапляєш балістичною ракетою за кількасот метрів від того місця, де той лідер знаходиться, я вважаю, що це просто нездорова людина", – наголосив президент.

Журналісти запитали у Зеленського, чи було це попередженням Путіна для інших лідерів, що не варто приїжджати в Україну. На це президент відповів, що, він не думає, що варто реагувати на попередження Путіна, бо вони не є адекватними.

"Сила Путіна тільки тоді набирає потужності, коли лідери бояться його попереджень, коли суспільства бояться однієї людини, яка не є адекватною", – додав Зеленський.

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