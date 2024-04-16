Об этом 24 Каналу рассказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов, отметив, что страны Европейского Союза не готовы заменить уровень поддержки, который может предоставить Вашингтон.

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Бездействие США и пассивная Европа

По словам политолога, Европа, вероятно, может мощнее поддерживать Украину, но не готова к этому. К примеру, Великобритания, которая вышла из состава ЕС, ежегодно выделяет 3 миллиарда евро нашему государству, однако очевидно, что могла бы и больше.

Учитывая то, что британский глава МИД Дэвид Камерон ездит в США и давит на конгрессменов, чтобы они проголосовали за выделение 60 миллиардов евро для Украины. Поэтому Лондон мог бы показать пример и предоставить Киеву 10 миллиардов евро помощи.

По крайней мере на этот год Европейский Союз мог бы мобилизоваться и оказать такую поддержку,

– подчеркнул Несвитайлов.

Однако из-за замораживания законопроекта в США и то, что нет наращивания поддержки в Европе, аналитики и журналисты начинают обсуждать различные варианты, как российско-украинская война может закончиться. Ведь самостоятельно Украина не сможет продолжать ее длительное время.

Когда все может измениться

По мнению эксперта-международника, нарратив "замораживания войны" на Западе не является доминантным. Лидеры ведущих государств не склоняют Украину к переговорам с Россией. Однако ситуация тревожная. Курс дискурса может достаточно быстро измениться на положительный после того, когда в США проголосуют за поддержку пакета помощи Киеву.

Вспомним первое успешное контрнаступление Украины, тогда и близко не было разговоров о "замораживании войны", а наоборот звучали заявления о том, какой будет победа Киева. Затем наше государство не получило ресурсы, чтобы развивать успех, и постепенно настроения начали меняться на "переговоры".

Когда мы получим финансовую поддержку и больше оружия от Соединенных Штатов Америки, когда появятся первые самолеты F-16 и произойдет изменение событий на поле боя, дискурс начнет меняться,

– отметил Максим Несвитайлов.

Чем Украине грозит "замораживание войны"