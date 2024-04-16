Об этом 24 Каналу рассказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов, отметив, что страны Европейского Союза не готовы заменить уровень поддержки, который может предоставить Вашингтон.
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Бездействие США и пассивная Европа
По словам политолога, Европа, вероятно, может мощнее поддерживать Украину, но не готова к этому. К примеру, Великобритания, которая вышла из состава ЕС, ежегодно выделяет 3 миллиарда евро нашему государству, однако очевидно, что могла бы и больше.
Учитывая то, что британский глава МИД Дэвид Камерон ездит в США и давит на конгрессменов, чтобы они проголосовали за выделение 60 миллиардов евро для Украины. Поэтому Лондон мог бы показать пример и предоставить Киеву 10 миллиардов евро помощи.
По крайней мере на этот год Европейский Союз мог бы мобилизоваться и оказать такую поддержку,
– подчеркнул Несвитайлов.
Однако из-за замораживания законопроекта в США и то, что нет наращивания поддержки в Европе, аналитики и журналисты начинают обсуждать различные варианты, как российско-украинская война может закончиться. Ведь самостоятельно Украина не сможет продолжать ее длительное время.
Когда все может измениться
По мнению эксперта-международника, нарратив "замораживания войны" на Западе не является доминантным. Лидеры ведущих государств не склоняют Украину к переговорам с Россией. Однако ситуация тревожная. Курс дискурса может достаточно быстро измениться на положительный после того, когда в США проголосуют за поддержку пакета помощи Киеву.
Вспомним первое успешное контрнаступление Украины, тогда и близко не было разговоров о "замораживании войны", а наоборот звучали заявления о том, какой будет победа Киева. Затем наше государство не получило ресурсы, чтобы развивать успех, и постепенно настроения начали меняться на "переговоры".
Когда мы получим финансовую поддержку и больше оружия от Соединенных Штатов Америки, когда появятся первые самолеты F-16 и произойдет изменение событий на поле боя, дискурс начнет меняться,
– отметил Максим Несвитайлов.
Чем Украине грозит "замораживание войны"
- Президент Украины Владимир Зеленский в интервью международным СМИ заявил, что "замораживание войны" позволит оккупантам исправить свои ошибки и подготовиться к новым атакам. По его словам, не стоит поддаваться иллюзиям относительно замороженных конфликтов. Поскольку российско-украинская война – это не кино, а реальность, и пауза может стать лишь выгодой для Владимира Путина.
- Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов отметил, что "замораживание войны" с Россией будет означать признание оккупации украинских территорий. Поэтому Украина никогда не пойдет на такой шаг. Глава разведки отметил, что россияне были бы очень рады "заморозить" все так, как есть сейчас, заставив Украину "признать захваченную территорию как российскую".
- Советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк также отметил, что война в Украине никогда не будет "заморожена", она наоборот будет масштабироваться и Россия будет терять все больше денег. Однако, не факт, что Кремль хочет "замораживания", а не "оперативную паузу", чтобы накопить силы и средства.