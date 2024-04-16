Про це 24 Каналу розповів політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, зазначивши, що країни Європейського Союзу не готові замінити рівень підтримки, який може надати Вашингтон.

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Бездіяльність США та пасивна Європа

За словами політолога, Європа, імовірно, може потужніше підтримувати Україну, але не готова до цього. Приміром, Велика Британія, яка вийшла зі складу ЄС, щороку виділяє 3 мільярди євро нашій державі, проте очевидно, що могла б і більше.

Враховуючи те, що британський очільник МЗС Девід Камерон їздить у США й тисне на конгресменів, аби вони проголосували за виділення 60 мільярдів євро для України. Відтак Лондон міг би показати приклад та надати Києву 10 мільярдів євро допомоги.

Принаймні на цей рік Європейський Союз міг би мобілізуватися й надати таку підтримку,

– наголосив Несвітайлов.

Проте через замороження законопроєкту у США й те, що немає нарощування підтримки в Європі, аналітики й журналісти починаються обговорювати різні варіанти, як російсько-українська війна може закінчитися. Адже самостійно Україна не зможе продовжувати її тривалий час.

Коли все може змінитися

На думку експерта-міжнародника, наратив "замороження війни" на Заході не є домінантним. Лідери провідних держав не схиляють Україну до переговорів з Росією. Проте ситуація тривожна. Курс дискурсу може досить швидко змінитися на позитивний після того, коли у США проголосують за підтримку пакета допомоги Києву.

Пригадаймо перший успішний контрнаступ України, тоді й близько не було розмов про "замороження війни", а навпаки лунали заяви про те, якою буде перемога Києва. Потім наша держава не отримала ресурси, аби розвивати успіх, і поступово настрої почали змінюватися на "переговори".

Коли ми отримаємо фінансову підтримку та більше зброї від Сполучених Штатів Америки, коли з'являться перші літаки F-16 і відбудеться зміна подій на полі бою, дискурс почне змінюватися,

– зазначив Максим Несвітайлов.

Чим Україні загрожує "замороження війни"