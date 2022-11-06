Об этом 24 каналу сказал политолог Тарас Семенюк. Он убежден, что эти средства будут держать до определенного времени, когда они могут быть использованы для восстановления Украины.

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Почему Запад не может сейчас отдать российские деньги Украине

Семенюк отметил, что просто взять эти российские средства и, условно говоря, перевести их на счета Украины – очень сложно и практически нереально. Ведь на Западе уважают правила.

То есть ты не можешь просто забрать чужие средства и перевести их на счет другой организации, в этом случае российские средства перевести на счет, скажем, украинского Национального банка,

– заявил политолог.

Он объяснил, что для этого нужны определенные судебные решения, а этот процесс требует какого-то времени. Поэтому не стоит спешить сразу говорить об измене и, например, нежелании американцев нам помогать.

Ведь, отметил Семенюк, это действительно непростая процедура. Сейчас эти деньги, можно сказать, "находятся в заложниках", поскольку россияне не могут ими пользоваться. Но если возможно дойдет вопрос до репараций и восстановления Украины, то это может стать инструментом давления на Россию.

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Какой механизм передачи российских средств

Семенюк отметил, что Украине можно будет на что-то рассчитывать, если перед тем в США или Европе примут судебные решения о том, что эти деньги имеют сомнительное происхождение или определенные признаки их отмывания. Ведь Запад не пойдет на то, чтобы просто взять и передать нам эти средства.

По его словам, если, например, эти деньги нам передадут, то Россия подаст апелляцию, и это будет затягивание процесса и очевидно, что в рамках законов она еще может ее выиграть. А это будут репутационные риски для системы и власти в США и европейских странах.

Поэтому они с этим не хотят шутить. Но опять же, по-моему, это не значит, что, условно, их любовь к нам от этого уменьшается. Нет,

– подчеркнул Семенюк.

Он отметил, что тем же США сейчас проще дать нам свои деньги по ленд-лизу, например, чем брать российские. Им выгоднее "держать эти средства в заложниках", чтобы Москва не могла ими воспользоваться.

И это определенный инструмент как санкции. Санкции – это всего-навсего инструмент в дипломатической игре, в дипломатических, скажем, таких гонках,

– сказал политолог.

По его мнению, эти российские средства не будут отпускать, но будут держать их до определенного времени, когда они могут быть использованы для Украины.

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