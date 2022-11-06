Про це 24 каналу сказав політолог Тарас Семенюк. Він переконаний, що ці кошти триматимуть до певного часу, коли вони можуть бути використані для відновлення України.

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Чому Захід не може зараз віддати російські гроші Україні

Семенюк зазначив, що просто взяти ці російські кошти й, умовно кажучи, перевести їх на рахунки України – це дуже складно та практично нереально. Адже на Заході поважають правила.

Тобто ти не можеш просто забрати чужі кошти та переказати їх на рахунок іншої організації, у цьому випадку російські кошти переказати на рахунок, скажемо, українського Національного банку,

– заявив політолог.

Він пояснив, що на для цього потрібні певні судові рішення, а цей процес потребує якогось часу. Тому не варто поспішати одразу говорити про зраду та, наприклад, небажання американців нам допомагати.

Адже, наголосив Семенюк, це, дійсно, непроста процедура. Наразі ж ці гроші, можна сказати, "перебувають у заручниках", оскільки росіяни не можуть ними користуватися. Але, коли, можливо, дійде питання до репарацій та відновлення України, то це може стати інструментом тиску на Росію.

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Який механізм передачі російських коштів

Семенюк зазначив, що Україні можна буде на щось розраховувати, якщо перед тим у США або в Європі ухвалять судові рішення про те, що ці гроші мають сумнівне походження або певні ознаки їх відмивання. Адже Захід не піде на те, щоб просто так взяти й передати нам ці кошти.

За його словами, якщо, наприклад, ці гроші нам передадуть, то Росія подасть апеляцію й це буде затягування процесу й, очевидно, що в рамках законів вона ще може її виграти. А це вже будуть репутаційні ризики для системи й влади у США та європейських країнах.

Тому вони з цим не хочуть жартувати. Але знову ж таки, як на мене, це не означає, що, умовно, їхня любов до нас від цього зменшується. Ні,

– наголосив Семенюк.

Він зауважив, що тим же США зараз простіше дати нам свої гроші за ленд-лізом, наприклад, ніж брати російські. Їм вигідніше "тримати ці кошти в заручниках", щоб Москва не могла ними скористатися.

І це є певний інструмент, як санкції. Санкції – це всього-на-всього інструмент у дипломатичній грі, у дипломатичних, скажімо, таких перегонах,

– сказав політолог.

На його думку, ці російські кошти не будуть відпускати, але триматимуть їх до певного часу, коли вони можуть бути використані для України.

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