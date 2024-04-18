Об этом 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, отметив, что об этом говорил заместитель советника по нацбезопасности США по вопросам международной экономики. Далип Сингх отмечал, что сейчас стоит искать любую возможность, чтобы передать Украине как можно больше российских денег.

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Сингх считает, что это еще один сигнал того, что американцы готовы делать шаги в этом вопросе.

В последнее время, когда вопрос о дополнительной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов Америки был заблокирован в Конгрессе, стала очевидной потребность в скорейшем решении этого вопроса. Очевидно, на помощь как раз таки и могут прийти эти российские активы,

– подчеркнул Желиховский.

По словам заместителя советника по нацбезопасности США по вопросам международной экономики, чем дольше в Конгрессе США блокируют пакет помощи Украине, тем больше голосов в Вашингтоне призывают к конфискации замороженных активов России. Они звучат не только среди демократов, но и среди представителей Республиканской партии.

"По этому поводу продолжаются дебаты. Стоит отметить, что между западными странами нет согласия относительно того, как проводить весь этот процесс", – сказал кандидат политических наук.

Все из-за того, что это очень сложная процедура. Подобный опыт, однако в меньших масштабах, был против Ирака в 2003-м году. Тогда средства получил ранее оккупированный Кувейт.

Важная роль

Кроме того, нет уверенности, что конфискацию российских замороженных активов можно будет защитить в международных судах. Однако, американские источники утверждают, что европейцы готовы платить Украине проценты с замороженных активов России. Предполагают, что эта сумма составит несколько миллиардов долларов.

Администрация Джо Байдена надеется, что соответствующее соглашение заключат до встречи лидеров G7, которая состоится в июне в Италии.

"Важнейшую роль в этом аспекте имеет международный депозитарий Euroclear. Из 300 миллиардов долларов замороженных активов России – около 200 находится в его распоряжении. Сейчас из Вашингтона и Лондона поступают новости о прогрессе в дискуссиях по использованию доходов от этих активов, хранящихся в Euroclear", – рассказал эксперт-международник.

Какова позиция Европы

В ЕС продолжаются по этому поводу дебаты. Еще в феврале страны-члены Евросоюза согласились предоставить точную отчетность всех, кто управляет активами, относительно их размера и прибыли. Впрочем, пока это в основном на теоретическом уровне. На практике переговоры продвигаются не такими темпами, как бы хотелось.

Одна из причин, почему этого опасаются европейские чиновники – это то, что такой шаг может нарушить международное право и дестабилизировать финансовые рынки.

"Я думаю, что все же прогресс в этом вопросе может произойти. Самое главное, чтобы здесь было положено начало. И, возможно, как раз таки в Палате представителей Конгресса США и будет это сделано в ближайшие дни. Уже потом мы сможем увидеть и положительные сигналы от наших европейских партнеров", – отметил Станислав Желиховский.

Замороженные российские активы