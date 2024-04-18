Про це 24 Каналу розказав кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, зауваживши, що про це говорив заступник радника з нацбезпеки США з питань міжнародної економіки. Даліп Сінгх зазначав, що нині варто шукати будь-яку можливість, аби передати Україні якомога більше російських грошей.

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Сінгх вважає, що це ще один сигнал того, що американці готові робити кроки у цьому питанні.

Останнім часом, коли питання про додаткову допомогу Україні з боку Сполучених Штатів Америки було заблоковано у Конгресі, стала очевидною потреба у якнайшвидшому розв'язанні цього питання. Вочевидь, на допомогу якраз таки й можуть прийти оці російські активи,

– наголосив Желіховський.

За словами заступника радника з нацбезпеки США з питань міжнародної економіки, чим довше у Конгресі США блокують пакет допомоги Україні, тим більше голосів у Вашингтоні закликають до конфіскації заморожених активів Росії. Вони звучать не лише серед демократів, але й серед представників Республіканської партії.

"Щодо цього тривають дебати. Варто наголосити, що між західними країнами немає згоди щодо того, як проводити весь цей процес", – сказав кандидат політичних наук.

Усе через те, що це дуже складна процедура. Подібний досвід, проте у менших масштабах, був проти Іраку у 2003-му році. Тоді кошти отримав раніше окупований Кувейт.

Важлива роль

Окрім того, немає упевненості, що конфіскацію російських заморожених активів можна буде захистити у міжнародних судах. Однак, американські джерела стверджують, що європейці готові платити Україні відсотки із заморожених активів Росії. Припускають, що ця сума становитиме кілька мільярдів доларів.

Адміністрація Джо Байдена сподівається, що відповідну угоду укладуть до зустрічі лідерів G7, яка відбудеться у червні в Італії.

"Найважливішу роль в цьому аспекті має міжнародний депозитарій Euroclear. З 300 мільярдів доларів заморожених активів Росії – близько 200 перебуває у його розпорядженні. Нині з Вашингтона та Лондона надходять новини про прогрес у дискусіях щодо використання прибутків від цих активів, що зберігаються в Euroclear", – розповів експерт-міжнародник.

Яка позиція Європи

У ЄС тривають щодо цього дебати. Ще у лютому країни-члени Євросоюзу погодилися надати точну звітність усіх, хто керує активами, щодо їхнього розміру та прибутку. Утім, поки що це здебільшого на теоретичному рівні. На практиці переговори просуваються не такими темпами, як би хотілося.

Одна із причин, чому цього побоюються європейські чиновники – це те, що такий крок може порушити міжнародне право та дестабілізувати фінансові ринки.

"Я думаю, що все ж таки прогрес у цьому питанні може відбутися. Найголовніше, щоб тут було покладено початок. І, можливо, якраз таки в Палаті представників Конгресу США і буде це зроблено найближчими днями. Уже потім ми зможемо побачити й позитивні сигнали від наших європейських партнерів", – наголосив Станіслав Желіховський.

Заморожені російські активи