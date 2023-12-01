"Западные правительства боятся": Курт Волкер призвал передать замороженные российские средства Украине

В Брюсселе открыли экспозицию "Make Russia pay" с призывом передать все замороженные российские средства на восстановление Украины. Во время открытия выставки экс-представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что западные правительства этого до сих пор не сделали из-за "страха и эгоизма".

Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе. Выставка представлена в цифровом формате – зрители могут ознакомиться с данными телеэкранов и плакатов.

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Россия продолжает наносить ущерб

Кроме того, предусмотрены и VR-очки, которые показывают разрушенные украинские дома, больницы и достопримечательности. По данным KSE по состоянию на сентябрь 2023 года, сумма причиненного ущерба россиянам достигла 151,2 миллиарда долларов. Отметим, что данная цифра постоянно растет. Для сравнения, за три месяца сумма выросла на 700 миллионов долларов.

Организаторы говорят, что этой экспозицией хотят привлечь внимание западного сообщества, пока государства-члены ЕС решают, что делать с конфискованными российскими активами.

Мероприятие боится передавать замороженные средства

После начала полномасштабного вторжения западные партнеры заморозили золото-валютные резервы Центробанка России. По разным оценкам под арестом более 300 миллиардов евро, и около 200 из них – в Европе.

Впрочем, за полтора года войны Евросоюз не нашел путь, как легально передать эти деньги на восстановление Украины. Экс-представитель США по Украине Курт Волкер объясняет это страхом правительства потерять инвесторов.

Они (западные правительства – 24 Канал) боятся, что если они захватят эти российские суверенные активы, то другие суверенные государства, которые держат свои инвестиционные фонды в Соединенных Штатах или Европейском Союзе, подумают, что, возможно, их фонды также не в безопасности, и что могут вывести их в другое место,

– сказал Волкер.

По его словам, это заблуждение, поскольку Россия продолжает совершать геноцид против народа Украины и нарушает международные законы. Кроме того, по мнению Волкера, в конце концов эти деньги все равно не будут использованы на "благо русского народа", потому что до этого их украл режим Путина.

Литовский евродепутат Андрюс Кубилюс считает, что Россия должна не только отдать свои замороженные средства на восстановление Украины, но и понести ответственность за совершенные военные преступления.

Россия обязана понести юридическую ответственность, и поэтому, интернациональный трибунал – это также способ выяснить, как Россию необходимо вынудить заплатить. (...) Проблема состоит в том, чтобы убедить западных лидеров, что Россия действительно должна заплатить,

– сказал он.

Также Кубилюс убежден, что если Россия не заплатит за нанесенный ущерб, а преступники из Кремля не будут наказаны, то российское будущее не изменится.

Еврокомиссия готовит предложение

Вопрос передачи замороженных российских активов действительно важен. В ЕС признают, что не могут отстроить Украину только путем собственных средств. По данным Bloomberg, 12 декабря Еврокомиссия представляет план проекта по использованию замороженных активов России на территории ЕС по реконструкции Украины.

Ожидается, что инициатива будет предусматривать налог на сверхдоходы от заблокированных денег. По разным оценкам, по такой процедуре Украина сможет получать 4 – 5 миллиардов евро в год.