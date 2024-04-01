Когда и в каких областях в апреле будут заморозки

Вот и наступил апрель. Ожидается, что первая неделя будет аномально теплой. Кое-где пройдут кратковременные дожди в сопровождении гроз. Интересно, что кое-где будут заморозки.

Так, где и когда еще будут заморозки, спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич. В то же время отметил, что в целом начало апреля ожидается аномально теплым.

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Где будут заморозки

Синоптик писал, что на фоне теплой погоды местами пройдут дожди различной интенсивности с отдельными грозами. Интересно, что уже во второй половине недели ожидается кратковременное похолодание. Наиболее ощутимым оно будет в северных областях, а южную половину практически не коснется.

В пятницу, 5 апреля, ночью 3 – 8 градусов тепла, в северных областях местами заморозки 0 – 3 градуса мороза. Днем 13 – 18 тепла, в южной части и в Крыму 17 – 22 градуса,

– спрогнозировал Кибальчич.

Впрочем, уже с выходных новая порция субтропического воздуха приведет к повышению дневных и ночных температур по всей Украине.