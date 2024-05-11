Будут несколько ночей подряд: где снова ударят заморозки
11 мая 2024, 19:29Читати новину українською
Источник:Укргидрометцентр
В Украине снова ожидаются заморозки. В части областей они будут несколько суток подряд.
Синоптики предупредили о I уровне опасности. Где именно ждать заморозков, передает 24 Канал.
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В каких областях снова ударят заморозки
В Укргидрометцентре предупредили, что ночью 12 мая в северных, Полтавской и Харьковской, а также 13 и 14 мая в западных, северных и Винницкой областях на поверхности почвы заморозки 0 – 5 (І уровень опасности, желтый).
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В каких областях прогнозируют заморозки ночью 12 – 14 мая / Скриншот с Укргидрометцентра
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Какая будет погода в ближайшие трое суток
- В воскресенье преимущественно без осадков, только в северных областях днем местами небольшой дождь.
- 13 мая в Украине, кроме Запада, кое-где также пройдут небольшие дожди.
- 14 мая в восточных, юго-восточных и большинстве центральных областей пройдут дожди. На остальной территории будет без осадков.
- Температура воздуха ночью 1 – 8 градусов тепла, кроме областей, где, ожидаются заморозки. 12 мая на Юге и Закарпатье 7 – 12 тепла.
- Днем субботы до +20, в северных и большинстве центральных областей, 13 – 14 мая в Украине, кроме крайнего запада, 9 – 15 градусов.