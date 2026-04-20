Действительно ли в Украине будут заморозки и местами снег до 10 сантиметров: что говорят синоптики

В Украине на неделе с 20 по 26 апреля ожидается похолодание с заморозками. Также локально может выпасть мокрый снег и даже некоторое время продержаться на поверхности земли.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Что известно о заморозках и мокром снеге в Украине в 20-х числах апреля?

В Укргидрометцентре отметили, что в Украине сейчас на высотах царит холодная воздушная масса арктического происхождения. Поэтому синоптики ожидают заморозки во многих областях в следующие две ночи, на 21 и 22 апреля.

Но одновременно 21 апреля ночью, кроме северной части, днем на Прикарпатье, Закарпатье, Юге и Юго-Востоке страны прогнозируем умеренные, местами значительные дожди, а в Карпатах – мокрый снег.

Также есть небольшая вероятность, что и на Востоке к дождю может примешиваться мокрый снег и очень локально и кратковременно задерживаться на поверхностях, но поскольку температурный фон будет оставаться плюсовым, то он будет интенсивно таять,

– объяснили синоптики.

Заместитель начальницы отдела коммуникации с медиа Укргидрометцентра Иван Семилит в комментарии 24 Канала уточнил прогноз относительно мокрого снега в Украине 21 апреля.

По словам синоптика, если смотреть на то, какой была солнечная ситуация, то 21 апреля мокрый снег ожидают в Карпатах.

"В конце концов, это Карпаты, там будет отличаться 21 апреля погода от остальной территории. Поэтому, вследствие того, что там будет проходить вот этот циклон, и из-за того, что это горы, а соответственно температура там – снижается, там будет наблюдаться этот мокрый снег", – отметил Семилит.

Откуда появилась информация о снеге до 10 сантиметров в Украине?

Начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в комментарии УНИАНу объясняла, что сейчас над территорией Украины, особенно на севере, господствует холодный воздух.

"Поэтому при прояснениях – у нас были этой ночью (20 апреля – 24 Канал) заморозки, следующей ночью (21 апреля – 24 Канал) в северной части будут заморозки и 22-го (апреля – 24 Канал) также будут заморозки", – рассказала метеоролог.

По ее словам, над Карпатами сформировался небольшой циклон, который будет двигаться в направлении Азовского моря.

В северной части он втягивает холод с севера. И на Востоке страны завтра (21 апреля – 24 Канал) может быть мокрый снег. В Карпатах также может этой ночью уже быть,

– сказала Наталья Голеня.

Синоптики прогнозируют, что 23 – 25 апреля в Украине будет ветрено, а с Севера снова будет поступать холодный арктический воздух. В эти дни возможны осадки в виде мокрого снега, в частности в северных, центральных и восточных областях, а также в Карпатах.

Голеня уточнила, что снег преимущественно будет выпадать ночью, но возможен и днем, даже при плюсовой температуре от +1 до +3 – +4 градусов.

"У нас и в начале мая может выпадать снег. Поэтому это не впервые, но давно такого не было", – отметила эксперт.

В то же время она отметила, что по отдельным прогнозным моделям возможно образование снежного покрова до 10 сантиметров.

Но это только на завтра (21 апреля – 24 Канал), на день, на вечер, по Востоку страны. Там такая зона есть в районе Краматорска. Но это только одна схема дала. Может, будет, а может – нет,

– отметила метеоролог.

Чего еще ждать от погоды в Украине до конца апреля?