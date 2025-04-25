Заморозки ударят снова: синоптики назвали дату и области

В Украину снова идет похолодание. Уже вскоре температура ощутимо снизится: снова ударят заморозки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Заморозки в Украине

Похолодание начнется уже в эту субботу. Так, 26 – 27 апреля снижение температуры ночью и днем на 4 – 10 градусов.

Ночью воскресенья в западных и северных областях, ночью 28 – 29 апреля в Украине заморозки на поверхности почвы 0 – -5 градусов Это I уровень опасности, желтый.

Ночью 28 апреля в северных, восточных и центральных областях заморозки в воздухе 0 – -3 градуса (II уровень опасности, оранжевый),

Заморозки 27 апреля / Скриншоты из Укргидрометцентра

Заморозки прогнозируют и в столице. Ночью в Киеве и области 27 и 29 апреля на поверхности почвы 0 – -5 градусов (І уровень опасности, желтый).

Когда будут заморозки в Киеве / Инфографика Укргидрометцентра



Ночью 28 апреля на Киевщине заморозки в воздухе 0 – -3 градуса, в Киеве 0 – -2 градуса (II уровень опасности, оранжевый).

Заморозки в Киеве и Киевской области / Инфографика Укргидрометцентра

Обратите внимание! Погодные условия приведут к повреждению раннецветущих деревьев и растений.