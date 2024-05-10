Когда и в каких областях будут заморозки вплоть до -5 градусов
10 мая 2024, 20:20Читати новину українською
Источник:Укргидрометцентр
Несколько ночей подряд в части областей Украины наблюдаются заморозки. Кое-где сильные. Уже вскоре они ударят снова.
Так, в части областей ожидаются минусы. Синоптики сказали, где и когда именно будут заморозки, передает 24 Канал.
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Где еще будут заморозки
Заморозки снова ожидаются в Украине уже в ночь с субботы на воскресенье. В Укргидрометцентре предупредили о I уровне опасности, желтый.
Ночью 12 мая в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях на поверхности почвы заморозки 0 – 5 градусов,
– предупредили в Укргидрометцентре.
Какая будет погода в ближайшие трое суток
- Ночью в Украине преимущественно без осадков. Днем пройдет небольшой дождь, только в субботу на Юге, в понедельник на Западе без осадков.
- Температура 11 мая ночью 5 – 10 градусов, днем 14 – 20.
- 12 – 13 мая ночью 2 – 8 тепла, кроме северо-восточных областей, где прогнозируют заморозки. Днем 9 – 16 градусов тепла, в южной части до +19.