Когда в Украине наконец-то отступят заморозки

Ближайшей ночью в части областей Украины снова будут заморозки. Впрочем, уже вскоре наконец-то потеплеет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Заморозки в Украине

Синоптик Наталья Птуха рассказала, что уже на этой неделе Украина наконец почувствует настоящее весеннее тепло. В большинстве регионов погоду будет формировать поле повышенного давления. Из-за этого осадки преимущественно не ожидаются, а температура воздуха постепенно возрастет.

Ближайшей ночью, 15 апреля, будет +1 – +6 градусов. Однако местами еще прогнозируют небольшие "минусы".

В южных, восточных и центральных регионах на поверхности почвы еще могут быть заморозки, но уже их интенсивность меньше, – всего 0 – -3 градуса,

– отметила представительница Укргидрометцентра.

Добавила, дневные максимумы уже будут комфортными. В частности, +15 – +20 градусов. Прохладнее только на побережье морей и Закарпатье, – днем +10 – +15 градусов.

Начиная со среды (16 апреля – 24 Канал) заморозки уже полностью отступать. Температура ночью составит +3 – +10 градусов, а дневные максимумы вообще +17 – +22 градуса,

– отметила Наталья Птуха.

Также синоптик рассказала, что в конце недели в западных областях уже ожидается местами даже до +25 градусов.

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В каких областях будут заморозки 15 апреля / Скриншот из Укргидрометцентра

Заметим, ранее в интервью 24 Каналу синоптик Наталья Птуха рассказывала, ожидается, что в целом температура воздуха в апреле будет несколько выше нормы.

В частности, в Укргидрометцентре прогнозировали среднюю месячную температуру в пределах +10 – +13 градусов, в горных районах +6 – +9, что на 1,5 – 2 градуса выше нормы.

Интересно, что абсолютный максимум температуры, который фиксировали за всю историю метеонаблюдений в апреле, достигает +26 – +33 градуса, в горных районах +21 – +22.