Интенсивные заморозки будут в Украине в ближайшие две ночи

Ближайшие две ночи на территории Украины еще будут довольно-таки интенсивные заморозки. Они ожидаются как на почве, так и в воздухе.

Об этом на брифинге в Media Center Ukraine рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, передает 24 Канал.

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Сильные заморозки в Украине

Синоптик отметила, сейчас снижение температуры вызвано тем, что на территорию Украины поступил антициклон – поле высокого давления. Циркуляция воздуха происходит так, что к нам холодная воздушная масса поступает именно из северных широт. Именно оттуда пришел холод.

Поэтому в большинстве регионов Украины сейчас ощутимое снижение температуры. В частности, вплоть до заморозков. Они наблюдаются только ночью, впрочем, I и II уровня опасности. То есть как на почве, так и в воздухе могут быть.

Вот эти ближайшие две ночи у нас будут достаточно интенсивные заморозки. В пределах 0 – -5 градусов даже по разным регионам Украины,

– отметила Наталья Птуха.

В то же время добавила, что заморозки обойдут разве что Юго-Восток ближайшей ночью. Ведь там еще будет немного облачности, атмосферных фронтов, местами небольшие дожди.

"Облака защищают от заморозков", – объяснила эксперт.

Впрочем, в дальнейшем уже только по побережью морей не ожидаются заморозки. Это уже ночь на 20 октября, уточнила Птуха.