Про це на брифінгу в Media Center Ukraine розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха, передає 24 Канал.

Зверніть увагу Заморозки будуть відходити: коли в Україні знову потепліє

Сильні заморозки в Україні

Синоптикиня зазначила, наразі зниження температури спричинене тим, що до території України надійшов антициклон – поле високого тиску. Циркуляція повітря відбувається так, що до нас холодна повітряна маса надходить саме з північних широт. Саме звідти прийшов холод.

Через це в більшості регіонів України зараз відчутне зниження температури. Зокрема, аж до заморозків. Вони спостерігаються лише вночі, втім, I та II рівня небезпечності. Тобто як на ґрунті, так і в повітрі можуть бути.

Ось ці найближчі дві ночі в нас будуть досить інтенсивні заморозки. У межах 0 – -5 градусів навіть по різних регіонах України,

– наголосила Наталія Птуха.

Водночас додала, що заморозки оминуть хіба що Південний Схід найближчої ночі. Адже там ще буде трохи хмарності, атмосферних фронтів, подекуди невеликі дощі.

"Хмари убезпечують від заморозків", – пояснила експертка.

Втім, надалі вже тільки по узбережжю морів не очікуються заморозки. Це вже ніч на 20 жовтня, уточнила Птуха.