На Киев и область снова надвигаются заморозки

Синоптики обнародовали прогноз погоды на сутки 28 апреля по территории столицы. Киевлянам снова стоит готовиться к заморозкам.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Киеве

Так, в Киеве и области 28 апреля ожидают небольшую облачность, без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 метров в секунду.

Ночью в Киевской области прогнозируют заморозки в воздухе 0...+3; температура днем будет достигать +10...15. В Киеве ночью заморозки в воздухе 0...-2; температура днем будет достигать +13...+15.

Заметим, что погода в Украине будет неустойчивой. Стихийные метеорологические явления захватят и остальные области. Ночью 28, 29 апреля в восточных (28 апреля и в северных и центральных) областях заморозки в воздухе 0...-3. Объявлен II уровень опасности, оранжевый.

28 апреля в южной части и западных областях, 29 апреля в Украине заморозки на поверхности почвы 0...-5. Объявлен І уровень опасности, желтый.

Где будут заморозки в Украине / фото Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают, что заморозки будут наносить вред раннецветущим плодовым деревьям.