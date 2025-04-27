Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода у Києві

Так, у Києві та області 28 квітня очікують невелику хмарність, без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 метрів за секунду.

Вночі у Київській області прогнозують заморозки у повітрі 0...+3; температура вдень сягатиме +10...15. У Києві вночі заморозки у повітрі 0...-2; температура вдень сягатиме +13...+15.

Зауважимо, що погода в Україні буде нестійкою. Стихійні метеорологічні явища захоплять і решту областей. Вночі 28, 29 квітня у східних (28 квітня й у північних та центральних) областях заморозки в повітрі 0...-3. Оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

28 квітня у південній частині та західних областях, 29 квітня в Україні заморозки на поверхні ґрунту 0...-5. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Де будуть заморозки в Україні / фото Укргідрометцентр

Синоптики попереджають, що заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам.