Заморозки до -5 накроют Украину в мае: пока будет холодно

Заморозки из Украины не отступают и в мае. Температура опустится ниже нуля в ближайшие дни почти по всей территории страны.

Синоптики прогнозируют вплоть до -5. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Где и когда в мае будут заморозки

Предупреждение о заморозках на территории Украины синоптики дали на 2 – 3 мая.

Так, в пятницу, 2 мая, ночью в западных, северных, большинстве центральных областях на поверхности почвы ожидают 0 – 5 градусов ниже нуля.

Заморозки 2 мая / Карта Укргидрометцентра

Ночью субботы, 3 мая, заморозки распространятся в восточных, Сумской, Черниговской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Заморозки 3 мая / Карта Укргидрометцентра

Объявлен I уровень опасности, желтый.

К слову, сегодня, 1 мая, местами в западных, северных, северных центральных и Харьковской областях днем в западных северных центральных и Харьковской областях прогнозируют небольшой кратковременный дождь.

В то же время в северных и центральных областях будут порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.

Температура воздуха днем прогреется до +24.