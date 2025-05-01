Заморозки до -5 накроют Украину в мае: пока будет холодно
- Заморозки до -5 градусов ожидаются в Украине в первые дни мая.
- Объявлен желтый уровень опасности.
Заморозки из Украины не отступают и в мае. Температура опустится ниже нуля в ближайшие дни почти по всей территории страны.
Синоптики прогнозируют вплоть до -5. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Где и когда в мае будут заморозки
Предупреждение о заморозках на территории Украины синоптики дали на 2 – 3 мая.
Так, в пятницу, 2 мая, ночью в западных, северных, большинстве центральных областях на поверхности почвы ожидают 0 – 5 градусов ниже нуля.
Заморозки 2 мая / Карта Укргидрометцентра
Ночью субботы, 3 мая, заморозки распространятся в восточных, Сумской, Черниговской, Полтавской и Днепропетровской областях.
Заморозки 3 мая / Карта Укргидрометцентра
Объявлен I уровень опасности, желтый.
К слову, сегодня, 1 мая, местами в западных, северных, северных центральных и Харьковской областях днем в западных северных центральных и Харьковской областях прогнозируют небольшой кратковременный дождь.
В то же время в северных и центральных областях будут порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.