Накроют ли Украину первые заморозки уже в сентябре: синоптик объяснила, почему нужно готовиться

В ближайшие дни в Украине не ожидается резкого похолодания, а температура будет оставаться комфортной. Однако в сентябре возможны первые заморозки, однако пока прогнозов об их скором наступлении нет.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказала представительница Укргидрометцентра Оксана Скляр.

Стоит ли ожидать заморозков в сентябре?

В ближайшие 3–5 суток в Украине ожидается комфортная температура без существенного похолодания. Согласно консультативному прогнозу на 8–11 сентября, температура воздуха составит около +23…+29 градусов. В дальнейшем погодные условия также существенно не изменятся. В то же время синоптическая ситуация может корректироваться, поэтому более точные прогнозы по температуре на вторую половину сентября появятся ближе к соответствующим датам.

По словам Скляр, климатически заморозки в Украине чаще всего фиксируются во второй или третьей декаде сентября. В то же время в Карпатах, а также местами в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях они могут наблюдаться уже в первой декаде месяца.

Однако эти сроки являются лишь климатической характеристикой, а не конкретным прогнозом погоды. На данный момент предпосылок для существенного похолодания в ближайшие дни нет, поэтому говорить о заморозках в краткосрочной перспективе пока рано.

Синоптики советуют ориентироваться на актуальные прогнозы, ведь ситуация может меняться. Более точную информацию о возможных заморозках можно будет получить ближе к середине и концу сентября.