Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Оксана Скляр.

Чи варто очікувати заморозки у вересні?

У найближчі 3 – 5 діб в Україні очікується комфортна температура без суттєвого похолодання. За консультативним прогнозом на 8 – 11 вересня, температура повітря становитиме близько +23…+29 градусів. Надалі погодні умови також суттєво не змінюватимуться. Водночас синоптична ситуація може коригуватися, тому точніші прогнози щодо температури на другу половину вересня з'являться ближче до відповідних дат.

За словами Скляр, кліматично заморозки в Україні найчастіше фіксують у другій або третій декаді вересня. Водночас у Карпатах, а також місцями на Чернігівщині, Сумщині, Черкащині та Кіровоградщині вони можуть спостерігатися вже у першій декаді місяця.

Однак ці строки є лише кліматичною характеристикою, а не конкретним прогнозом погоди. Наразі передумов для суттєвого похолодання найближчими днями немає, тому говорити про заморозки в короткостроковій перспективі зарано.

Синоптики радять орієнтуватися на актуальні прогнози, адже ситуація може змінюватися. Точнішу інформацію про можливі заморозки можна буде отримати ближче до середини та кінця вересня.