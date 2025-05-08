Заморозки до -5 в Украине: когда будут и какие области накроют

В Украине снова ожидаются заморозки на поверхности почвы. В ряде областей из-за этого объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Где и когда снова будут заморозки

Синоптики прогнозируют прохладные ночи. Из-за снижения температуры ночью 9-10 мая в северо-западной части на поверхности почвы могут быть заморозки.

Заморозки ожидаются в Волынской, Ровенской, Житомирской, Тернопольской, Львовской и части Хмельницкой областей.

Заморозки на поверхности почвы могут нанести вред плодовым деревьям, которые рано расцвели.

В ряде областей объявлена опасность из-за ночных заморозков / Карта Укргидрометцентра

Напомним, в течение 9-11 мая в Украине также в течение 9-11 мая ожидаются дожди. Ориентировочно, осадки будут идти на всей территории Украины. В пятницу, 9 мая, ночью кратковременные ливни будут на Закарпатье, Прикарпатье, Хмельницкой, Винницкой и Одесской областях. На высокогорье Карпат дождь может быть с мокрым снегом.

К слову, в мае в горах выпал снег. Покров высотой 2 сантиметра образовался горе Поп Иван, температура там снизилась до -2 градусов.