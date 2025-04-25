В каких областях Украины снова будут заморозки

В эти выходные по Украине пройдет холодный атмосферный фронт, что принесет с собой снижение температуры. В ряде регионов ночью прогнозируют заморозки.

Об этом в интервью 24 Канала рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Смотрите также Будет ли +30, когда снова похолодает и возможны ли заморозки в мае: интервью о погоде в Украине

Когда в Украине будут заморозки и насколько сильными они будут

Наталья Птуха отмечает, что 26 – 28 апреля характер погоды в Украине изменится.

В ближайшие сутки через нашу территорию с севера на юг переместится холодный атмосферный фронт и он обусловит кратковременные дожди с грозами и откроет путь для арктического воздуха из северных широт. Это приведет к интенсивному росту давления,

– указывает она.

В конце концов такой северный процесс принесет за собой достаточно холодную погоду. Птуха отмечает, что в ночь на воскресенье, 27 апреля, в западных и северных областях прогнозируют заморозки. Уже в ночь на понедельник, 28 апреля, заморозки на поверхности почвы ожидают в большинстве областей.

Как сообщает Укргидрометцентр, ночью 27 апреля в западных и северных областях, ночью 28 и 29 апреля в Украине заморозки на поверхности почвы 0...-5 (І уровень опасности, желтый), ночью 28 апреля в северных, восточных и центральных областях заморозки в воздухе 0...-3 (II уровень опасности, оранжевый).

Заморозки по состоянию на 28 апреля 2025 года / фото Укргидрометцентр