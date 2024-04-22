В Украину идут заморозки: какие регионы почувствуют похолодание больше всего

В Украину пришли неожиданно холодные ночи. В частности, на Западе страны в некоторых областях ожидаются заморозки.

Об этом сообщил Украинский гидрометцентр. Рассказываем, какой будет погода в ближайшие дни и как долго продержится холодная погода.

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"Ночью 23 апреля в западных областях на поверхности почвы заморозки 0 градусов... минус 3 градуса", – предупреждают синоптики.

Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

На высокогорье Карпат ночью прогнозируют небольшой мокрый снег, температура 0 – 5 градусов мороза; днем 0 – 5 градусов тепла.

При этом днем ожидают 11 – 16 градусов тепла, на Закарпатье и юго-востоке 16 – 21 градусов.

В среду, 24 апреля, большинство регионов Украины накроют дожди, на высокогорье Карпат мокрый снег.

В Киеве в среду дождь. Ветер восточный, юго-восточный, 7 – 12 метров за секунду, местами порывы 15 – 20 метров за секунду. Температура ночью 4 – 6 градусов тепла, днем 12 – 14 градусов тепла.

Как долго продлится похолодание

До конца апреля в некоторых районах страны, особенно на западе, ночью ожидается минусовая температура, будут "заморозки, снежная крупа, мокрый снег".

Об этом 24 Каналу рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины.

По ее словам, с середины апреля и в течение последней недели месяца погоду будут предопределять арктические воздушные массы, которые ощутимо снизят температуру воздуха, особенно максимальную. Она станет существенно ниже нормы.

А вот относительно того, когда в Украине потеплеет снова, синоптик отметила, что средняя за месяц температура воздуха в мае может быть на 1 – 2 градуса выше климатической нормы в западных, южных и юго-восточных областях Украины, на остальной территории – в пределах нормы.