Запад дал Украине "добро": что будет после псевдореферендумов

Для ВСУ эти "референдумы" не имеют никакого значения – мы продолжим освобождать нашу землю. США уже отметили, что не признают эти результаты и дают нам "добро" на использование их оружия в дальнейшем освобождении.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давидюк. Он также отметил, что неоднократно сам путин отмечал, что оружие от Запада не должно стрелять по территории россии.

Читайте также Это будет для Украины последний бой, и мы его выиграем, – Давидюк о возможном ядерном ударе россии

"Ну, никто и не стрелял – просто "хлопок" несся", – говорит Давидюк.

Но политолог говорит, что Запад тоже неоднократно отмечал – они не против, чтобы мы использовали их оружие на своей территории – и Херсонщина, и Запорожье, Крым – все это наша земля.

Нам не стоит переживать через "референдумы", мол путин что-то скажет и создаст прецедент для Третьей мировой войны,

– добавляет Николай Давидюк.

По словам политолога, если путин все же решится на использование ядерного оружия, то нам следует либо брать в аренду у кого-то такое оружие, либо заручиться поддержкой ядерных игроков в мире.

Николай Давидюк о псевдореферендумах: смотрите видео

Оккупанты нарисовали "результаты" псевдореферендумов

Захватчики объявили "результаты" так называемых референдумов за вхождение оккупированных территорий Украины в состав россии. Так, по их словам, поддержка россии местным населением чуть ли не "стопроцентная":