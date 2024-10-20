Надо влиять не на КНДР: как должен был бы действовать Запад, чтобы союз Путина и Ким Чен Ына провалился

Россия, чтобы продолжать войну в Украине, тесно сотрудничает с КНДР. Однако союзниками России являются и другие страны, которые также имеют агрессивные амбиции по влиянию в мире.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, что страна-агрессор сотрудничеством с Северной Кореей и привлечением ее солдат к войне на территории Украины, вероятно, отвлекает внимание международного общества от связей с другим государством. По его мнению, Запад должен делать серьезный акцент на сотрудничестве между Россией и Китаем.

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Опасность для Запада

Иван Тимочко высказал мнение, что Россия, напав на Украину, намеревалась захватить наше государство, чтобы в будущем развернуть масштабное наступление на Европу. Оккупантам это не удалось. Поэтому теперь Китай следит за действиями и тактикой России, чтобы или напасть на страны НАТО, или иметь серьезное влияние на них.

"Если Украина и наши союзники сконцентрируют серьезную силу на Россию для того, чтобы она окончательно проиграла, тогда не будет стоять вопрос, куда Северная Корея будет отправлять своих солдат. КНДР окажется один на один со своими вызовами, ведь увидит что диктатура, которая была в разы больше, упала под давлением коллективного Запада", – сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск.

Он отметил, что при таких обстоятельствах и Китай задумается, действительно ли стоит иметь глобальные амбиции по влиянию на страны Европейского Союза.

Обратите внимание! Политтехнолог Борис Тизенгаузен отметил, что Китай все больше помогает России, в частности поставляет микрочипы для военной техники, поэтому на Пекин усиливается международное давление. Китай уже сталкивается с трудностями в торговле и рискует попасть под серьезные санкции, особенно если Дональд Трамп станет президентом США и усилит экономическое давление.

Китай, несмотря на свои масштабы и экономику, до сих пор не решился на открытый конфликт с Западом. Его риторика всегда была безопасной, говорится о маневрах, договоренности и торговле с мощными странами мира.

Ведь внутри Китая тоже чрезвычайно большое количество проблем. Поэтому, по моему мнению, должен быть эффективный удар по России, как субъекта на международной геополитической арене, чтобы и другие понимали, что их ожидает,

– подчеркнул Тимочко.