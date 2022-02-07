Особенно с учетом того, что все больше и больше возникает проблем с российским газом. Об этом написал в своем блоге верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности и вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель.

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"Мы должны сделать то же и для Украины", – Боррель об усилении энергобезопасности в ЕС

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель написал в блоге 6 февраля на официальном сайте Службы внешних дел, что Европа и Соединенные Штаты Америки должны помочь Украине гарантировать ее безопасность в сфере энергетики. Особенно учитывая:

Высокие цены на энергоносители.

И созданные Россией проблемы с поставками газа.

Мы стремимся к достижению собственных энергетических и климатических целей в ЕС и повысить нашу устойчивость. Но мы должны сделать то же самое и для Украины,

– убежден Боррель.

При этом, считает дипломат, по состоянию на сегодняшний день Украина уже лучше готова к энергетическому конфликту. Лучше, но – маловато.

Ведь настоящую энергетическую безопасность можно обеспечить только путем увеличения инвестиций в возобновляемые источники энергии и улучшения связей украинского рынка с рынком ЕС.

Примечательно, что эта позиция прозвучала как раз накануне заседания энергетического совета ЕС – США, который должен состояться 7 февраля в Вашингтоне.

Важно! Жозеп Боррель хотел бы, чтобы участники совета в Вашингтоне лучше скоординировали реформы энергетического рынка перед синхронизацией Украины с европейской электросетью, запланированной на 2023 год.

Напомним:

В конце января Боррель сообщил, что Европейский Союз готовится к тому, что Россия может прекратить поставки газа. На этот случай готовы 3 запасных варианта.

Также главный дипломат ЕС рассказал, что в Европе рассматривают меры экспортного контроля, которые будут иметь долгосрочный эффект и лишат Россию товаров, "необходимых для реализации ее стратегических амбиций".