Особливо з урахуванням того, що дедалі більше виникає проблем із російським газом. Про це написав у своєму блозі верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ та політики безпеки й віцепрезидент Європейської комісії Жозеп Боррель.

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"Ми повинні зробити те ж і для України", – Боррель про посилення енергобезпеки в ЄС

Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель написав у блозі 6 лютого на офіційному сайті Служби зовнішніх справ, що Європа і Сполучені Штати Америки мають допомогти Україні – гарантувати її безпеку у царині енергетики. Особливо зважаючи на:

  • Високі ціни на енергоносії.
  • Та створені Росією проблеми з постачанням газу.

Ми прагнемо досягти власних енергетичних та кліматичних цілей у ЄС і підвищити нашу стійкість. Та ми повинні зробити те ж самісіньке й для України,
– переконаний Боррель.

При цьому, вважає дипломат, станом на зараз Україна вже краще готова ​​до енергетичного конфлікту. Краще, але – замало.

Адже справжню енергетичну безпеку можна гарантувати тільки шляхом збільшення інвестицій у відновлювані джерела енергії та покращення зв'язків українського ринку з ринком ЄС.

Примітно, що ця позиція пролунала якраз напередодні засідання енергетичної ради ЄС – США, яке має відбутися 7 лютого у Вашингтоні.

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