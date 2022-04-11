Запад хотел "слить" Украину, но мы отказались: что происходило, когда "нас предупреждали"

Сейчас никто не может отрицать, что уровень вовлечения и реакция со стороны "цивилизованного мира" остаются неадекватными ситуации. Не недостаточными, а неадекватными. Нелогичными, если в основе логики – недопущение/борьба с тем, что олицетворяет Кремль.

Маємо те, що маємо

Принимаемые сейчас на Западе решения были бы идеальны в ноябре и хороши в декабре 2021 года. Они были бы слегка запоздалыми в январе, когда НАТО предложили "собрать манатки". Но ещё могли бы повлиять в феврале. До того, как. Но "маємо те, що маємо".

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А теперь мысленно перенеситесь в конец октября 2021 года. Когда "внезапно" заговорили о грядущем вторжении. И представьте, какой уровень "поддержки" был тогда. Многие вполне вменяемые люди до сих пор отказываются принять.

Все, кто тогда "предупреждал" о вторжении. Все. Не предлагали Украине опций "вот мы сейчас введём страшные санкции и дадим вам оружие для обороны". Была только одна опция – "предложить Украине сдаться". Капитулировать. Стать частью большого ОРДЛО под контролем России.

Украинское военно-политическое руководство отказалось капитулировать. Это решение было принято вопреки позиции наших партнёров. В конце 2021 года нашим партнёрам доказывали, что Украина будет сражаться несмотря на любые их решения.

Проверьте. Например, посмотрите публикацию министра обороны Алексея Резникова на AtlanticCouncil от 03.12.21. Там же были описаны последствия невмешательства Запада – от миллионов беженцев до глобального продовольственного кризиса, если полномасштабную войну не удастся упредить. Всё уже сбылось!

Это то, что было изложено прямым текстом публично.

С ноября прошлого года – мы уже "Израиль"

В тот момент единственной опорой в борьбе с Россией был украинский народ. Поэтому приоритетом для военно-политического руководства было укрепление веры украинского народа в свою армию и свои силы. Происходило это под страшным медийным и политическим давлением.

У нас любят использовать Израиль для аналогий и как метафору. Так вот с ноября мы уже "Израиль". Ибо в основе того, что стало Израилем – выбор, последовательный выбор наперекор. "Нерациональное" решение бороться вопреки, вместо "благоразумного" соглашательства с теми, кому сложно отказывать.

Я убеждён, что в ноябре – январе военно-политическим руководством страны была успешно решена задача по формированию основы для сопротивления с опорой на силу украинского народа. Это не только мои домыслы – это подтверждает социология, которая проводилась за средства налогоплательщиков стран-партнёров.

Вспомните. Тогда в качестве прелюдии к вторжению те же партнёры указывали фактор "внутренней дестабилизации". Элементом дестабилизации является паника. К концу января этот фактор был нейтрализован. Вопреки.

Социология зафиксировала рост уверенности украинцев в способность отразить атаку, вопреки тому, что творилось в медиа.

Оружие и санкции

А теперь вспомните или поищите – когда произошли первые заметные поставки оружия. Подскажу. Они случились после того, как партнёрам пришлось смириться – Украина всё равно будет сопротивляться. И если бы нападение случилось на фоне полного отсутствия помощи, выглядело бы очень некрасиво.

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Вы можете как угодно относиться ко мне или этим буквам. Но вам придётся отнестись к факту, что стингеры появились только в конце января. Чуть раньше появились ПТРК. Хотя запрос о помощи был другого уровня и намного раньше. Например, ещё в ноябре по настойчивой просьбе Украины приезжала мониторинговая миссия для проверки наших потребностей в ПРО и ПВО.

Диалог вёлся не на уровне лозунгов, а на уровне очень прикладных доказуемых вещей. Надо было просто принять решение…

Эскалация началась на фоне отсутствия адекватной для ситуации поддержки и реакции свободного мира.

"Уничтожающие санкции" не введены до сих пор, хоть и тысячу раз обещаны! Вспомните, сколько было "превентивных" заявлений. И посмотрите, что на самом деле представляют собой "отключение от Swift" и транспортные санкции, особенно – морские. Сколько там исключений и каких. А ведь прошло уже 45 дней жестокой войны. Но это у нас. У некоторых – на носу пасхальные каникулы. Это не упрёк – это та ситуация, в которой мы находимся.

"Украинской Тихановской" не будет

После того, как военно-политическое руководство Украины отказалось сдаваться, а Президент отказался покидать Киев, возникла новая реальность. К которой партнёры не были готовы.

Возник "Израиль" с населением 40 миллионов, громадной территорией в центре Европы, яростно дерущийся с наводящим ужас врагом.

Вспомните, что Президенту Украины настойчиво не рекомендовали ехать в Мюнхен. Забыли уже? Речь его там забыли? А ведь столько было восторгов.

Если бы Президент сбежал, многим было бы очень комфортно. Была бы "украинская Тихановская". Можно было бы выступать на престижных площадках по миру, фотографироваться, выслушивать сожаление и поддержку…

Но армия и народ выстояли, власть повела себя достойно. Поэтому у нас всё ещё есть страна. Во стократ лучше всех "израилей".

Как оценить уровень нашей готовности к войне?

По моему личному субъективному мнению, ситуация выглядит так: на нас, не завершивших подготовку, напал неготовый к войне враг. Который почувствовал, что баланс сил может серьёзно измениться не в его пользу, и это последний выгодный момент для нападения.

Тем, кто носится с криками "иностранные разведки предупреждали", я предлагаю думать хоть одной целой извилиной, а не половинкой.

Во всех публичных сообщениях рефреном звучала мысль – данные разведок одинаковые. Только практические решения противоположные: предложение сдаться и отказ сдаваться. Потому что интересы разные.

Многим было бы гораздо комфортнее, если б мы сдались.

А теперь воспримите буквально.

20 февраля вечером, за три дня до эскалации, министр обороны Алексей Резников заявил (проверьте цитату): "по состоянию на этот час ударной группировки (!) со стороны Российской Федерации ни в одном из мест, где они окружили Украину, пока не сформировано. Поэтому говорить о том, что будет завтра нападение, будет послезавтра нападение, неуместно. Но это не означает, что низкие риски, это не означает, что нет угрозы… Мы абсолютно осознанно оцениваем все риски и все угрозы. Украинские Вооруженные силы вместе со всем украинским народом готовы к сопротивлению". Этот вывод был на основании заключения украинской разведки.

Тем, кто хочет получить не политическую, а военную оценку, советую посмотреть выступление главкома Валерия Залужного на ток-шоу "Право на владу" 3 февраля 2022 года. Залужный прямым текстом говорит: "С 30 октября мы очень большую работу провели. И очень хорошо, что о ней совсем не говорят. И продолжаем эту работу вести сейчас. Значит, мы правильно всё делали. … Мы готовим те необходимые группировки, чтобы можно было дать отпор, и проводим мероприятия по планированию, и даже тренировки…". Этот эфир был уже после раскрученного в СМИ и соцсетях "визита директора ЦРУ", где "нам всё рассказали в деталях".

Весь период до начала эскалации была абсолютно адекватная оценка ситуации и делалось то, что можно было сделать. Залужный вот прямо этими словами и говорит: "сделано то, что можно было сделать".

И Резников, и Залужный в один голос в те месяцы твердили – верьте в ЗСУ!

Что показали дальнейшие события: на момент эскалации

Наша армия была готова. Вспомните. Россия планировала первым же ударом обнулить нашу авиацию и ПВО. Не вышло. Потому что авиация и ПВО были заблаговременно рассредоточены. Полученное от партнеров оружие также было рассредоточено, а в большинстве – передано в боевые части. Более того: в рамках зеркальных учений целый ряд боевых подразделений был заранее выведен из ППД по всему периметру. Это резко замедлило врага. Планы были сорваны.

Враг начал атаку явно неподготовленным к такой операции. Доказательство - со стороны Беларуси, Сум, Чернигова наступательный порыв иссяк через три дня, оккупанты забуксовали без снабжения. Логистическая часть, которая является частью ударной группировки, не была готова. Т.е., данные нашей разведки, на которые опиралось наше военно-политическое руководство, были достоверными. И выводы были сделаны правильные. Штурм продолжался только там, где логистическое плечо было близким к нулю (Харьков, зона ООС, Мариуполь, Херсонская область).

Наши войска вступили в равный бой с элитными штурмовыми частями России. Подчёркиваю. Наши достойно встретили всё самое лучшее, что есть (точнее – было) в России. Разгром десанта в Гостомеле и Василькове – ярчайшее доказательство. Мы сейчас это ещё не ценим по достоинству, потому что горячая фаза. Но пробуксовка оккупантов связана с тем, что самые боеспособные российские части просто выкошены. А тупое давление массой даёт ограниченный эффект. Парадоксально (на самом деле – объяснимо), что опытные части боевиков ОРДЛО воюют лучше, чем регулярные российские войска.

Также оказались верными наши внутренние оценки, что врагу не удастся взять Киев. Хотя на самом высоком уровне партнёров столице отводили 3 дня на окружение – неделю на капитуляцию. Вспомните / проверьте.

Главное – наш народ был готов. Вероломное нападение врага, одно упоминание которого вызывает трепет половины мира, украинский народ не сломило.

Можете воспринимать мой вывод как субъективный. Но я в нём убеждён: военно-политическому руководству нашей страны удалось успешно реализовать операцию прикрытия для подготовки отражения возможной атаки.

Учитывая внутриполитические, внешнеполитические и прикладные (военные) факторы, было сделано очень многое. Наверняка не всё, но многое. И этого оказалось достаточно, чтобы выдержать первую волну атак. Как будет дальше – увидим. Когда-нибудь потом, лет через 15, если доживу, опишу ещё трек с Беларусью. Сейчас без комментариев.

Самое болезненное. Можно ли было предотвратить?

Не знаю. Всё для этого делали.

Россияне неплохо анализируют прикладные вещи. Они наверняка видели, что к концу марта украинская армия получит новое качество (речь не только о ТРО. Речь о внедрении АСУ и многом другом, что разворачивалось с конца года. Например, самые крупные контракты на поставку брони и ряд других позиций, которые реализованы в марте, были заряжены в декабре-январе).

По сути, Кремль был в ситуации: напасть в феврале, будучи неготовым, или отложить атаку на полгода, но столкнуться с ещё более сильной украинской армией? Они приняли решение – оно оказалось плохим.

Можно ли было избежать жертв и разрушений?

Не знаю.

Я воспринимаю только те утверждения "Надо было…" / "А почему…?", которые учитывают хотя бы основные факторы.

Я спрашивал у специалистов. Они говорят разное, но сходятся в одном: сейчас многие крепки задним умом. Особенно те, у кого нет доступа к информации, и кто даже приблизительно не учитывает основные влияющие факторы. Если основывать выводы только на том, что нравится – это не выводы, это – лозунги.

Самое тяжелое – еще впереди

И последнее. Что меня несколько утомляет, так это количество человеко-крыс, повылазивших за последние дни и превративших Гостомель, Бучу, Бородянку и другие в фотозоны. В конце февраля их не было. Они растеклись чем-то жидким. Прям терминаторы, Т1000. В марте они начали подавать голоса и пытаться подруливать обороной. А теперь эти "отцы и матери победы" готовы вести бригады в бой. Желательно, дистанционно.

Уважаемые дамы и господа. Ещё рано. Самое трудное – ещё впереди. Не исключено, что вам опять придётся играть в терминаторов. Потому что враг готовится атаковать всей мощью. Будет много плохих новостей перед тем, как появятся хорошие. Так что не спешите, это фальстарт.

У меня нет никаких иллюзий на счет того, что будет дальше. При любом (!) развитии событий, даже если будет сожжён Кремль, нынешняя команда Минобороны попадёт под каток. Это законы жанра. Важно, чтобы это не разрушило длинные процессы, которые создают для страны стратегические преимущества и обеспечивают самодостаточность.

Вывод из всего этого – нашим гражданам следует научиться слушать своих и доверять. Не красивым дядям и тётям, которые временно отличают Украину от Уганды. А своим. Без этого ничего не будет.

Сейчас делается невозможное

И на фронте, и на внешнеполитическом/дипломатическом уровне. Мы в эпицентре третьей мировой войны. Украина выиграет эту войну, только если будет реально смотреть на вещи.

У нас огромная страна. У нас только беженцев в Европе столько, сколько населения Хорватии. Мы уже понесли страшный урон и ещё понесём.

Мы не знаем, как аукнутся нашим детям эти месяцы. И скольких людей мы сумеем вернуть в страну. Чтобы выбраться из всего этого, восстановиться и двигаться вперёд, нужна полная концентрация и полное отсутствие самообмана, ложных целей.

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После победы у нас будет огромный вес. И те, кто сейчас наблюдают за нами из мирных комфортных городов, пытаются понять своё место в новом мире с новой Украиной. Ведь основной признак "Израиля" – он колюч и неудобен.

Подумайте, кому выгодно, чтобы мы вышли из этой войны, нарастив невероятную военную и моральную силу? Кто этому обрадуется?

"Предупреждают" иногда для того, чтобы толкнуть на ложный путь. Украина сейчас кровью платит за то, чтобы прислушиваться только к тем «предупреждениям», что отвечают интересам страны и её народа.

Другого пути не было и не будет

То, что сейчас происходит с нашей страной и нашими людьми – трагедия. Я даже в первом приближении не пытаюсь уместить в голове урон и последствия. Потому что это может парализовать волю, а нужна концентрация на том, что ведёт к победе.

Но в чём я уверен точно. Если бы в конце года случилась капитуляция – началась бы гражданская война. И вот тогда Россия нас бы просто разорвала. Погибло бы на порядок больше людей. Никакого мирного аншлюса по белорусскому сценарию не было бы. Это самообман. "Денацификацию" провели бы максимально тщательно.

И у нас не было бы шанса получить ту помощь, которую мы сейчас в борьбе, но выгрызаем. У нас не было бы ни единого шанса получить то будущее, за которое мы сейчас воюем.

Так что в краткосрочной перспективе нас ждёт много труда и страданий, но стратегически этот путь верен. Он приведёт нас к победе. А за победой будет успех и благополучие, которого мы хотим.

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