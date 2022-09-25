"Это планетарная угроза": вступит ли Запад в войну, если россия нанесет ядерный удар

Россия шантажирует мир угрозами использования ядерного оружия в войне против Украины. Трудно спрогнозировать, что сделает Запад, если путин рискнет это сделать. Однако определенные обсуждения относительно реакции уже точно идут.

Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его мнению, у Запада может сейчас и не быть единого плана по ядерному удару по Украине. Однако они сейчас над этим работают. Это ведь угроза планетарного масштаба.

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Впрочем, возможно, сейчас Запад не так жестко реагирует на ядерные угрозы путина. Не хочет ведь спровоцировать сумасшедшего российского диктатора.

Я думаю, что работа продолжается. Они не озвучивают, потому что боятся этого дурака спровоцировать. А может, он неожиданно с параноидальных ощущений возьмет и решится на удар, потому что ему что-то покажется. Поэтому и мало что озвучивают на эту тему,

– считает Фейгин.

Как Запад мог бы отреагировать на эту угрозу

По словам Фейгина, чрезвычайно сложно спрогнозировать, какие именно действия Запада следовало бы предпринять, чтобы предотвратить ядерный удар от россии. Но все же он считает, что в таком случае нужно очень резко и жестко реагировать.

Если станет понятно, что россия нанесет демонстративный ядерный удар где-то в море близи Украины или уже будет готова это сделать, то было бы здорово, если бы Запад напрямую ворвался в войну.

На мой взгляд, хорошо было бы дать сигнал путину – если будет хоть какая-то попытка, то мы сразу вводим войска в Украину. Сюда прилетают самолеты, системы ПВО – и больше ни один летательный объект на территории Украины не пролетит. Будем сбивать все, привезем ракеты. Вплоть до ракет с ядерными боеголовками,

– отметил Фейгин.

Запад вынужден реагировать жестко, потому что использование ядерного оружия может поставить крест на всей планете. А такие решительные действия могут приостановить пыл путина.

Россию нужно изгнать из постоянных членов Совбеза ООН

Как считает Фейгин, сейчас есть шансы приостановить членство россии в Совбезе ООН. Ведь об этом стали говорить авторитетные европейские политики типа Шарля Мишель и Урсулы фон Дер Ляйен. У этой перспективы шансы выше, чем у признания россии страной-спонсором терроризма.

Я думаю, что все-таки у этой идеи перспективы выше, чем в признании россии страной-спонсором терроризма. Изгнание понятно больше демонстрирует, что россия – страна-агрессор. Только здесь нужно принять волевое решение,

– подчеркнул Фейгин.

Фейгин о том, как Запад может отреагировать на ядерный удар от россии: смотрите видео

Добавим, советник Офиса Президента Алексей Арестович подчеркнул, что если путин таки решится использовать ядерное оружие, то последствия для него будут катастрофическими. По его мнению, тогда вполне возможен ядерный удар по россии со стороны западных государств.