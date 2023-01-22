Боюсь, что после победы Запад захочет переучить, а не наказать Россию – Подоляк

Западный мир может мечтать после победы сделать Россию цивилизованной и научить демократии. Тщательная документация преступлений оккупантов может обезопасить нас от проблем в будущем.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразила волонтер, координатор Фонда Сергея Притулы Мелания Подоляк.

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По ее мнению, нынешнюю попытку захватить Украину и уничтожить украинцев от предыдущих отличает большое количество фото и видеофиксаций. Русско-украинская война – самая медийная и документированная война в истории мира.

Еще никогда ни в одном вооруженном конфликте не было такого количества доказательств, аудиовидеоматериалов, свидетелей и так далее. Это нас по своему спасало и это нам поможет в будущем,

– убеждена волонтер.

Россию постараются перевоспитать

Подоляк считает, что благодаря доказательствам уже не получится вписать эту войну в историю как гражданскую или какое-то недоразумение между двумя братскими народами. Украинцы имеют терабайты доказательств того, что украинцы не хотят быть с россиянами, оккупанты делают ужасные вещи, и целью войны является уничтожение украинцев.

"Это нас по-своему может спасти. Однако меня скребет мысль, что западный мир мечтает о победе над Россией не так, как мы. А мечтает ее сделать более цивилизованной, взять под крыло и научить демократии", – сообщила волонтер.

По мнению координатора Фонда Сергея Притулы, когда мы победим и дело дойдет до того, что же делать с Россией, могут быть случаи, когда цивилизованный мир постарается перевоспитать Россию. Не наказать ее, не показать пример того, что такие режимы будут нести ответственность, а попытаются переучить.

Будут раздавать им гранты на развитие демократии, реформу полиции, реформы судов, антикоррупционные органы. Это все возможно. Нам нужно иметь какую-то стратегию для этого случая,

– убеждена волонтер.

Россию попытаются перевоспитать: смотреть видео

Нас спасут доказательства

Мелания Подоляк надеется, что все материалы и интервью, которые мы предоставляем западным партнерам, обезопасят нас от повторения российской агрессии в будущем.

"Нам нужно еще четче зафиксировать нашу позицию, какова она сейчас – антироссийскую, проукраинскую. Потому что не может идти речи об уступках, договоренностях, общем будущем. И это должно быть нашей доктриной", – подытожила волонтер.

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