Об этом 24 Каналу рассказал политолог Валентин Гладких, отметив, что какой бы процент поддержки не "нарисовали" Путину, он не имеет связи с реальностью. Процедура, при которой состоялось голосование, не позволяют определить реальный уровень его поддержки.

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Вопиющее нарушение международного права

После этих так называемых выборов Путин превратится в самопровозглашенного президента России.

К избирательному процессу не были привлечены инструменты, которые позволяли признать их как волеизъявление и реализацию принципа народного суверенитета. Кроме того, не были привлечены процедуры верификации, которые бы позволили установить, соответствуют ли эти выборы демократическим стандартам,

– пояснил политолог.

В западных странах уже отреагировали на результаты "выборов" – их признают нелегитимными. Также в ООН осудили проведение голосования на оккупированных территориях Украины как вопиющее нарушение международного права.

Большинство государств мира не признает результатов этих "выборов", какой бы процент поддержки Путина не указали россияне. Это, по мнению Гладких, просто является очередным аргументом и основанием для российских пропагандистов апеллировать к этим цифрам как на внутриполитической, так и на внешнеполитической аренах от имени российского народа.

В то же время этот каток пройдет по россиянам, потому что в России легитимность обеспечивается репрессивными методами. Иосифа Сталина во времена его правления тоже все любили, он имел стопроцентную поддержку. Однако все, кто его не любил, были врагами народа. Даже те, кто его любил, также могли ими стать в любой момент. Современная Россия сейчас "дрейфует" именно в этом направлении,

– отметил политолог.

Непризнание выборов в России и соответственно нелегитимность Путина дает определенные преимущества Украине.

"Это отметил Владимир Зеленский, когда высказался о недопустимости и нецелесообразности проведения любых переговоров с Путиным. После этих "выборов" он больше не является сувереном", – подчеркнул Валентин Гладких.

Обратите внимание! Президент Украины прокомментировал российские "выборы" и назвал их "имитацией" и не имеющими "никакой легитимности". Он добавил, что Путин "должен закончить на скамье подсудимых в Гааге".

Реакция в мире на результаты так называемых выборов в России