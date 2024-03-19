Про це 24 Каналу розповів політолог Валентин Гладких, зазначивши, що який би відсоток підтримки не "намалювали" Путіну, він не має зв'язку з реальністю. Процедура, за якої відбулось голосування, не дозволяють визначити реальний рівень його підтримки.

До теми Без плану, але з мобілізацією та війною: для чого Путіну намалювали 87% на "виборах"

Кричуще порушення міжнародного права

Після цих так званих виборів Путін перетвориться на самопроголошеного президента Росії.

До виборчого процесу не були залучені інструменти, які дозволяли визнати їх як волевиявлення та реалізацію принципу народного суверенітету. Крім того, не були залучені процедури верифікації, які б дозволили встановити, чи відповідають ці вибори демократичним стандартам,

– пояснив політолог.

У західних країнах вже відреагували на результати "виборів" – їх визнають нелегітимними. Також в ООН засудили проведення голосування на окупованих територіях України як кричуще порушення міжнародного права.

Більшість держав світу не визнає результатів цих "виборів", який би відсоток підтримки Путіна не вказали росіяни. Це, на думку Гладких, просто є черговим аргументом і підставою для російських пропагандистів апелювати до цих цифр як на внутрішньополітичній, так і на зовнішньополітичній аренах від імені російського народу.

Водночас цей каток пройде по росіянах, тому що в Росії легітимність забезпечується репресивними методами. Йосипа Сталіна у часи його правління теж всі любили, він мав стовідсоткову підтримку. Однак всі, хто його не любив, були ворогами народу. Навіть ті, хто його любив, також могли ними стати в будь-який момент. Сучасна Росія зараз "дрейфує" саме в цьому напрямку,

– зауважив політолог.

Невизнання виборів в Росії та відповідно нелегітимність Путіна дає певні переваги Україні.

"Це зазначив Володимир Зеленський, коли висловився щодо неприпустимості та недоцільності проведення будь-яких переговорів з Путіним. Після цих "виборів" він більше не є сувереном", – підкреслив Валентин Гладких.

Зверніть увагу! Президент України прокоментував російські "вибори" та назвав їх "імітацією" та такими, що не мають "жодної легітимності". Він додав, що Путін "має закінчити на лаві підсудних у Гаазі".

Реакція у світі на результати так званих виборів в Росії