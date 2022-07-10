Хотя бы для гарантии гумкоридоров, – в немецком МИД сожалеют, что Запад не может помочь Украине

Помощь партнеров – очень важный фактор в борьбе Украины с российскими оккупантами. Они не хотят прямо вмешиваться в боевые действия, но хотят предоставить Украине всю необходимую помощь.

Западные партнеры Украины пытаются сделать все для того, чтобы у ВСУ были все необходимые средства для того, чтобы оказывать эффективное сопротивление российским оккупантам, наносить врагу потери и ломать все его планы. Вместе с тем Запад не собирается вмешиваться в активные боевые действия по любому поводу.

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Вмешательства не будет даже для обеспечения коридоров для гражданских

Глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила, что очень сожалеет о том, что Запад не может вмешаться в войну. Особое сожаление у нее вызывает невозможность создать безопасные коридоры для эвакуации мирного населения из зоны боевых действий.

"Я хотела бы пообещать, что мы гарантируем гуманитарные коридоры из районов, за которые идут бои в Украине. Но такое обещание должно быть обеспечено военными средствами. Поэтому мне пришлось четко сказать: бесполетных зон не будет", – сказала Бербок.

Она добавила, что ее должность предусматривает терпение ситуаций, в которых она ничего не может сделать. Ей пришлось признать реальность войны, даже такой варварской, которую россия ведет против Украины.

Также она подчеркнула, что ни о каких договоренностях с путиным сейчас не может быть и речи, ведь он готов убивать даже мирных украинских детей.

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