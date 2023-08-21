Запад не планирует сбрасывать "режим Путина": Шольц об одном из страхов диктатора

Путина не прекращает преследовать маниакальная мысль, что весь мир стремится напасть на его страну. И что внутри России стремятся свергнуть режим этого диктатора.

В то же время, на Западе заявляют, что соответствующих намерений никто не имеет. Это сказал канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на вопросы журналистов.

Читайте также Тот, кто готовил войну. Как Кремль задолго до 2014 планировал разделение Украины

Путин боится свержения своего режима

Олаф Шольц ответил на вопрос, связанный с отношениями между Берлином и Москвой, пока Путин у власти. По словам канцлера Германии, "не мы решаем", кто какую позицию занимает в стране-агрессорке.

Мы также не планируем изменение режима (Путина – 24 Канал),

– подчеркнул Шольц.

Он добавил, что президент России именно этого опасается. Он убежден, что "это наш план". В то же время, Олаф Шольц отметил, что Путину придется жить с тем, что рядом с ним находится Европейский Союз.

"Но ответственность за свою диктатуру несет только он сам, это – не наша тема", – подчеркнул канцлер.

В то же время он пообещал, что будет стремиться, чтобы Германия не была непосредственно втянута в войну России против Украины. Олаф Шольц подчеркнул, что германских солдат нет и не будет в нашей стране.

Путин продолжает терять позиции

Заметим, что Владимир Путин не прибудет на саммит БРИКС, что состоится с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. Как отмечают международные обозреватели, его неявка – демонстрация изоляции России и сужение горизонтов самого диктатора.

Собственно, он должен быть на саммите вместе с другими лидерами стран. Речь идет о президенте ЮАР Сириле Рамафосе, лидере Китая Си Цзиньпине, президенте Бразилии Луисе Луле да Силве и премьер-министре Индии Нарендра Моди.

Что касается Путина, то офис Рамафосы в июле заявил, что президента России не будет "по взаимному согласию". Мол, он включится с помощью видеосвязи, а вместо него будет глава никому не нужного министерства иностранных дел Сергей Лавров.

Обозреватели связывают отсутствие Путина с ордером, выданным в марте Международным уголовным судом. Согласно ему, кровавого диктатора должны были задержать, как только он сойдет с трапа в Йоханнесбурге.