Ранее эта тема была табу: Кулеба объяснил, как Запад говорит о будущем России
То, что Россия владеет ядерным оружием, несет опасность для всего мира. Партнеры Украины на Западе осторожно относятся к вопросу денуклеаризации.
Об этом в эфире национального телемарафона сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает 24 канал.
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"Раньше тема денуклеаризации была табу. Сегодня же о ней начинают говорить: что будет с Россией, какой она будет с точки зрения географии, армии, владения ядерным оружием. Можно об этом говорить, это абсолютно логичные вопросы", – сказал Кулеба.
Не обсуждают открыто
По словам Кулебы, в Министерстве иностранных дел официально выступят с вопросом, имеет ли Россия право оставаться постоянным членом Совбеза ООН этого учреждения в целом. Министр заявил, что есть убедительный аргументированный ответ: "Нет".
Сейчас можно задавать любые вопросы, касающиеся России. Они еще не находятся в мейнстриме. Еще их не обсуждают открыто на пресс-конференциях и в публичных заявлениях лидеров государств и правительств. Однако на уровень ниже люди задают вопрос о том, как нужна Россия, чтобы она не представляла угрозу миру и безопасности, – сказал министр.
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