Запад немедленно должен предоставить системы ПВО для защиты Украины, – Геращенко

Западные государства должны обеспечить украинскую армию новейшим оружием, включая систему противовоздушной обороны.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, Украина выступает щитом Европы от оккупационных войск РФ, а российские ракеты продолжают массированные обстрелы нашей территории.

Дайте нам современные системы ПВО, способные сбивать все типы самолетов и крылатых ракет! Доставьте их военно-транспортными самолетами на военные аэродромы в Польшу, Румынию, Словакию, Венгрию. Затем сопроводите их до границы с Украиной под прикрытием своих систем ПВО и передайте их ВСУ, – призывает Геращенко.

Также эксперт считает, что украинские офицеры должны пройти обучение по сокращенной процедуре для эффективного использования современных западных систем ПВО.

Иначе, если россияне получат полное преимущество в воздухе – нам будет труднее защитить Вашу и Нашу свободу,

– подчеркнул Геращенко.

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