Однако, чтобы быть более убедительными, Запад постепенно раскрывает все больше деталей того, какие последствия ждут Россию. Это произойдет, если Путин все же решит вторгнуться в Украину.

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Телефонные разговоры Макрона

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные разговоры с президентами Украины, США и России на фоне нарастающего напряжения на Донбассе.

Ведь Кремль продолжает нагнетать обстановку, и всячески пытается спровоцировать Украину на военный ответ, чтобы оправдать дальнейшее вторжение.

В своем разговоре с Путиным и Зеленским Макрон призвал срочно созвать встречу Трехсторонней контактной группы, ведь ситуация на востоке Украины может выйти из-под контроля.

Зеленский предложение Макрона поддержал, и заявил, что необходимо срочно возобновить режим тишины.

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Однако Путин приглашение игнорирует, ведь прекрасно знает ,что именно его боевики и устроили новый виток войны.

Более того, в Минобороны Украины сообщили, что уже три раза пытались созвать заседание ТКГ, однако они не состоялись именно из-за отказов российской стороны.

Однако, судя по заявлению Елисейского дворца, после звонка Макрона Путин даже согласился продолжить работу в нормандском формате. Хотя мы слышали это и ранее.

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Инструмент шантажа

И вот здесь все мы должны понимать, что провокации на Донбассе – это еще один инструмент шантажа.

Путин добивается обсуждения своего ультиматума Западу. Проще говоря, он готов медленно продвигаться вглубь Украины, пока Запад не выполнит его хотелки.

И вот Макрон заявляет, что после диалога с президентами США и России, Франция готова организовать встречу между Путиным и Байденом, а после этого и более масштабное заседания, по вопросам безопасности в Европе.

То есть Макрон в очередной раз заверил Кремль, что Запад все же согласен обсуждать с Россией ее требования.

Более того, после звонка Макрона Байдену, в Белом Доме сообщили, что президент США, "в принципе" готов встретиться с Путиным, но при одном условии – если Россия не вторгнется в Украину.

Встреча Блинкена и Лаврова

При этом, уже 24 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен должен встретится с Сергеем Лавровым. Вероятно, что на этой встрече стороны также обсудят все детали и предложения для будущего разговора Путина с Байденом.

Конечно, в США заявили, что разговор Блинкена и Лаврова тоже будет возможен только при условии не нападения России на Украину.

И знаете, со стороны это опять выглядит как игра в умиротворение безумного диктатора. Ведь и Зеленский на Мюнхенской конференции прямо заявил, что санкции после вторжения в Украину, уже не будут иметь никакого значения.

Почему не вводят санкции

Однако в США пояснили, почему не хотят вводить санкции на опережение. По словам Блинкена, такой шаг лишь развяжет руки Кремлю для дальнейшего вторжения. Мол, в таком случае Путину уже будет попросту нечего терять.

И в каком-то смысле логика Запада здесь ясна. Ведь их задача, в первую очередь, не наказать Кремль, а не допустить войну в Украине и далее во всей Европе.

При этом, для того, чтобы быть более убедительными, и Путин действительно перестал сомневаться в решительности Запада, там постепенно раскрывают детали будущих санкций против России.

США раскрывают детали

Накануне США и Великобритания сообщили, что в случае вторжения в Украину Вашингтон и Лондон готовы полностью обрубить доступ к операциям с долларом и фунтом стерлинга для всех российских компаний.

То есть ни одна компания в России, включая государственные "Газпром" и "Роснефть" не сможет производить расчет в этих валютах.

Великобритания пошла еще дальше, и премьер-министр Борис Джонсон пригрозил, что в случае вторжения в Украину, санкции грозят не только российским компаниям, но и их основным владельцам, то есть путинским олигархам.

На европейском поле у Кремля также огромные проблемы

Здесь стоит отметить, что Россия давно пытается уйти от использования доллара, опасаясь санкций.

Даже недавние энергетические контракты с Китаем рассчитывались в евро, в надежде, что ЕС будет проводить более мягкую политики в отношении России, учитывая зависимость Европы от российского газа. Но и на европейском поле у Кремля огромные проблемы.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что санкции ЕС и США полностью отрежут Россию от международных финансовых рынков.

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Конечно, в полной мере Ляен не раскрыла, какие последствия ждут Россию в случае вторжения в Украину. Но она уточнила, что для России будет также закрыт доступ ко многим товарам, необходимым для экономики России, которые при этом производятся в ЕС.

Конечно, западные лидеры единогласно выступают против введения превентивных санкций против России, и для нас это может показаться даже слабостью со стороны Запада, который все еще пытается умиротворить Путина.

Но Кремлю просто оставляют поле для дипломатии, ведь еще не поздно отвести войска от Украины и сесть за стол переговоров.

При этом Запад дает четко понять Путину, что в том случае, если он выберет войну, последствия для России будут разрушительными. Хотя нас это не особо утешает…

Вместо обещаний, мы ждем гарантий – гарантий безопасности нашей страны.