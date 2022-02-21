Однак, щоб бути більш переконливими, Захід поступово розкриває все більше деталей того, які наслідки чекають Росію. Це станеться, якщо Путін все ж вирішить вторгнутися в Україну.

До теми Путін заявив Шольцу і Макрону, що має намір визнати бойовиків

Телефонні розмови Макрона

Напередодні президент Франції Еммануель Макрон провів телефонні розмови з президентами України, США і Росії на тлі наростаючої напруги на Донбасі.

Адже Кремль продовжує нагнітати обстановку, і всіляко намагається спровокувати Україну на військову відповідь, щоб виправдати подальше вторгнення.

У своїй розмові з Путіним і Зеленським Макрон закликав терміново скликати зустріч Тристоронньої контактної групи, адже ситуація на сході України може вийти з-під контролю.

Зеленський пропозицію Макрона підтримав, і заявив, що необхідно терміново відновити режим тиші.

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Однак Путін запрошення ігнорує ,адже прекрасно знає, що саме його бойовики і влаштували новий виток війни.

Більш того, в Міноборони України повідомили, що вже три рази намагалися скликати засідання ТКГ, проте вони не відбулися саме через відмови російської сторони.

Однак, судячи з заяви Єлисейського палацу, після дзвінка Макрона Путін навіть погодився продовжити роботу в нормандському форматі. Хоча ми чули це і раніше.

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Інструмент шантажу

І ось тут всі ми повинні розуміти, що провокації на Донбасі – це ще один інструмент шантажу.

Путін домагається обговорення свого ультиматуму заходу. Простіше кажучи, він готовий повільно просуватися вглиб України, поки Захід не виконає його бажання.

І ось Макрон заявляє, що після діалогу з президентами США і Росії, Франція готова організувати зустріч між Путіним і Байденом, а після цього і більш масштабне засідання, з питань безпеки в Європі.

Тобто Макрон в черговий раз запевнив Кремль, що Захід все ж згоден обговорювати з Росією її вимоги.

Більш того, після дзвінка Макрона Байдену, в Білому домі повідомили, що президент США, "в принципі" готовий зустрітися з Путіним, але за однієї умови – якщо Росія не вторгнеться в Україну.

Зустріч Блінкена і Лаврова

При цьому, вже 24 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен повинен зустрітися з Сергієм Лавровим. Ймовірно, що на цій зустрічі сторони також обговорять всі деталі і пропозиції для майбутньої розмови Путіна з Байденом.

Звичайно, в США заявили, що розмова Блінкена і Лаврова теж буде можлива тільки за умови не нападу Росії на Україну.

І знаєте, з боку це знову виглядає як гра в умиротворення божевільного диктатора. Адже і Зеленський на Мюнхенській конференції прямо заявив, що санкції після вторгнення в Україну, вже не матимуть ніякого значення.

Чому не вводять санкції

Однак у США пояснили, чому не хочуть вводити санкції на випередження. За словами Блінкена, такий крок лише розв'яже руки Кремлю для подальшого вторгнення. Мовляв, в такому випадку Путіну вже буде просто нічого втрачати.

І в якомусь сенсі логіка заходу тут ясна. Адже їх завдання, в першу чергу, не покарати Кремль, а не допустити війну в Україні і далі у всій Європі.

При цьому, для того, щоб бути більш переконливими, і Путін дійсно перестав сумніватися в рішучості заходу, там поступово розкривають деталі майбутніх санкцій проти Росії.

США розкривають деталі

Напередодні США і Великобританія повідомили, що в разі вторгнення в Україну Вашингтон і Лондон готові повністю обрубати доступ до операцій з доларом і фунтом стерлінга для всіх російських компаній.

Тобто жодна компанія в Росії, включаючи державні "Газпром" і "Роснефть" не зможе проводити розрахунок в цих валютах.

Великобританія пішла ще далі, і прем'єр-міністр Борис Джонсон пригрозив, що в разі вторгнення в Україну, санкції загрожують не тільки російським компаніям, але і їх основним власникам, тобто путінським олігархам.

На європейському полі у Кремля також величезні проблеми

Тут варто відзначити, що Росія давно намагається піти від використання долара, побоюючись санкцій.

Навіть недавні енергетичні контракти з Китаєм розраховувалися в євро, в надії, що ЄС буде проводити більш м'яку політику щодо Росії, враховуючи залежність Європи від російського газу. Але і на європейському полі у Кремля величезні проблеми.

Напередодні глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що санкції ЄС і США повністю відріжуть Росію від міжнародних фінансових ринків.

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Звичайно, повною мірою Ляєн не розкрила, які наслідки чекають Росію в разі вторгнення в Україну. Але вона уточнила, що для Росії буде також закритий доступ до багатьох товарів, необхідних для економіки Росії, які при цьому виробляються в ЄС.

Звичайно, західні лідери одноголосно виступають проти введення превентивних санкцій проти Росії, і для нас це може здатися навіть слабкістю з боку Заходу, який все ще намагається умиротворити Путіна.

Але Кремлю просто залишають поле для дипломатії, адже ще не пізно відвести війська від України і сісти за стіл переговорів.

При цьому захід дає чітко зрозуміти Путіну, що в тому випадку, якщо він вибере війну, наслідки для Росії будуть руйнівними. Хоча нас це не особливо втішає…

Замість обіцянок, ми чекаємо гарантій – гарантій безпеки нашої країни.