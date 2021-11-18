Запад потакает Киеву, – Путин возмутился из-за мировой поддержки Украины по Донбассу и Крыму

Президент России Владимир Путин выразил недовольство тем, что западные страны поддерживают Украину в ситуации по Крыму и Донбассу. Более того, глава Кремля уверен, что Берлин и Париж потакают Киеву.

С такими заявлениями Путин выступил на коллегии МИД, сообщают РИА Новости.

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Франция и Германия потакают Украине в минских соглашениях

Глава Кремля подчеркнул, что Германия и Франция вроде бы не отрицают значения минских соглашений, однако потакают Киеву, чтобы их демонтировать.

Они (Франция и Германия – 24 канал) на самом деле, к сожалению, потакают курсу сегодняшнего киевского руководства на их демонтаж, что заводит переговоры и само урегулирование, к сожалению, в тупик,

– заявил Путин.

В качестве примеров такого "попустительства Запада" президент России привел поставки Украине летательных аппаратов и военные учения в Черном море. По мнению Путина, отношения с Западом были союзническими, однако это изменило то, что опасения Москвы по поводу расширения НАТО были проигнорированы.

Путин дал задание МИД упростить процедуру получения гражданства

Путин также сообщил, что МИД получил задание упростить процедуру приема в российское гражданство.

Этот вопрос – на стыке нескольких министерств, а МИД должен им заниматься, чтобы наметить самые оптимальные пути реализации творческого потенциала многомиллионного "русского мира",

– заявил Путин.

Еще тезисы из выступления Путина:

Стратегические бомбардировщики НАТО летают в 20 километрах от российской границы. Это, по мнению Путина, недопустимо.

Европа использует миграционный кризис в Беларуси для давления. Глава Кремля заявил о жестоком поведении польских пограничников, которые якобы используют гранаты и водометы.

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