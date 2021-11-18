З такими заявами Путін виступив на колегії МЗС, повідомляють "РИА Новости".

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Франція та Німеччина потурають Україні щодо мінських угод

Глава Кремля наголосив, що Німеччина та Франція начебто не заперечують значення мінських угод, проте потурають Києву, аби їх демонтувати. З

Вони (Франція і Німеччина – 24 канал) насправді, на жаль, потурають курсу сьогоднішнього київського керівництва на їх демонтаж, що заводить переговори та саме врегулювання, на жаль, у безвихідь,

– заявив Путін.

Як приклади такого "потурання Заходу" президент Росії навів постачання Україні літальних апаратів та військові навчання у Чорному морі. На думку Путіна, відносини з Заходом були союзницькими, проте це змінило те, що застереження Москви щодо розширення НАТО були проігноровані.

Путін дав завдання МЗС спростити процедуру отримання громадянства

Путін також повідомив, що МЗС отримало завдання спростити процедуру прийому до російського громадянства.

Це питання – на стику кількох міністерств, а МЗС має ним займатися, щоб намітити найоптимальніші шляхи реалізації творчого потенціалу багатомільйонного "русского мира",

– заявив Путін.

Ще тези з виступу Путіна:

Стратегічні бомбардувальники НАТО літають за 20 кілометрів від російського кордону. Це, на думку Путіна, неприпустимо.

Європа використовує міграційну кризу в Білорусі задля тиску. Глава Кремля заявив про жорстоку поведінку польських прикордонників, які начебто використовують гранати та водомети.

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