Запад Украины накроют грозы: когда ждать дождь

Жителей западных областей Украины ждут 2 дня адской жары. Однако после этого регион накроют грозы.

22 – 23 июля в регионе будет царить сильная жара. Температура воздуха прогреется до +30 градусов.

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В частности, 22 июля столбики термометров будут колебаться в пределах +30…+32 градусов, а на Закарпатье – +33…+35 градусов. В то же время 23 июля станет еще жарче. Во Львове, Ивано-Франковске и Черновцах воздух прогреется до +32...+34 градусов, а в Ужгороде – +34...+36 градусов.

На Волыни будет менее жарко – +29...+31 градусов.

Когда ждать грозы

Уже в воскресенье, 24 февраля, погода станет свежей. В частности, температура воздуха опустится до +24…+26 градусов, а на Волыни – до +23…+25 градусов. На Закарпатье столбики термометров будут держаться на уровне +29...+31 градусов. Северо-западный ветер будет двигаться со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

Кроме того, синоптики обещают дожди и грозы. В частности, осадки накроют все западные области, а также Киев, Чернигов, Черкассы, Кропивницкий и Одессу.

Дожди на Западе долго не задержатся. На следующий день они переместятся на восточную часть Украины. Тем не менее температура воздуха там будет высокой.

Заметим, что дождь будет 2 дня подряд только в Киеве, Черкассах, Кропивницком и Одессе.



Прогноз погоды на 24 июля / Карта Укргидрометцентра