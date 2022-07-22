22 – 23 липня в регіоні пануватиме сильна спека. Температура повітря прогріється до понад +30 градусів.

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Зокрема, 22 липня стовпчики термометрів коливатимуться у межах +30...+32 градусів, а на Закарпатті – +33...+35 градусів. Водночас 23 липня стане ще спекотніше. У Львові, Івано-Франківську та Чернівцях повітря прогріється до +32...+34 градусів, а в Ужгороді – +34...+36 градусів.

На Волині буде трохи менше спекотно – +29...+31 градусів.

Коли очікувати на грози

Вже у неділю, 24 лютого, погода стане свіжішою. Зокрема, температура повітря опуститься до +24...+26 градусів, а на Волині – до +23...+25 градусів. На Закарпатті стовпчики термометрів триматимуться на рівні +29...+31 градусів. Північно-західний вітер рухатиметься зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.

Крім того, синоптики обіцяють дощі та грози. Зокрема, опади накриють всі західні області, а також Київ, Чернігів, Черкаси, Кропивницький та Одесу.

Дощі на Заході на довго не затримаються. Вже наступного дня вони перемістяться на східну частину України. Проте температура повітря там буде високою.

Зауважимо, що дощитиме 2 дні поспіль лише у Києві, Черкасах, Кропивницькому та Одесі.



Прогноз погоди на 24 липня / Карта Укргідрометцентру